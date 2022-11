സീനിയർ താരങ്ങൾ പുറത്താകും? അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ പുതിയ ടീം ഇന്ത്യ; പാണ്ഡ്യ ക്യാപ്റ്റൻ

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. സീനിയർ താരങ്ങളിൽ പലരെയും അടുത്ത വർഷം മുതൽ ട്വന്റി20 ടീമുകളിലേക്കു പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണു ബിസിസിഐ ഉള്ളതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രോഹിത് ശര്‍മ, വിരാട് കോലി, ആർ. അശ്വിൻ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന താരങ്ങള്‍ വൈകാതെ ട്വന്റി20 ടീമിനു പുറത്താകുമെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിവരം.

ഇതിൽ തന്നെ അശ്വിനേയും ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെയും ഇനി ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ കളിപ്പിക്കുമോയെന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. അടുത്ത ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ഇനി രണ്ട് വർഷത്തോളം സമയമുണ്ട്. ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതുപുത്തന്‍‍ ടീമായിരിക്കും ഈ ലോകകപ്പിന് ഇറങ്ങുക. ‘‘ബിസിസിഐ ആരോടും വിരമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല. അതു വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമായിരിക്കും. 2023ൽ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും മുതിർന്ന താരങ്ങൾ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക.’’– ബിസിസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

ടീമിന്റെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ നേരത്തേയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് പ്രതികരിച്ചു. ഈ താരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നവരാണെന്നും ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നടക്കേണ്ടതിനാൽ 25 ഓളം ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് ടീം ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി 12 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകും.

