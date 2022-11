ട്വന്റി20യിൽ ഏകദിനം കളിക്കുന്ന ബാറ്റർമാർ, മുട്ടിക്കളി; എന്തൊരു കരുതലാണ് ഈ ടീമിന് !

ഏകദിന ശൈലിയിൽ ട്വന്റി20 കളിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് ‘മികച്ച’ ഉദാഹരണം!

അഡ്‌ലെയ്ഡിൽ ഇന്നലെ ആദ്യ ഓവർ മുതൽ അടിച്ചു തകർത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണർമാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോയി: ഇതേ പിച്ചിലാണല്ലോ മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപ് ഇന്ത്യയും ബാറ്റു ചെയ്തത്! രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ റെക്കോർഡുകളിൽ അധികവും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ലോകോത്തര താരങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ മത്സരശാസ്ത്രം ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റർമാർ‌ ഇന്നലെ മൈതാനം വിട്ടത്. ഡോട്ട് ബോളുകളും സിംഗിളുകളുമായി ക്രീസിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുകയും കോപ്പി ബുക്ക് ഷോട്ടുകളിലൂടെ ബൗണ്ടറികൾക്കു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ‘കരുതൽ’ ബാറ്റിങ് ഈ കളിയിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ചു. ആദ്യ പന്തു മുതൽ നിർഭയം ബാറ്റു വീശിയ ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം ജയിച്ചു!

പവർലെസ് പ്ലേ

ഈ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ തലവേദനയായിരുന്ന പവർപ്ലേ ബാറ്റിങ് സെമിയിലും ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായി. ഫീൽഡിങ് നിയന്ത്രണമുള്ള 6 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു നേടാനായത് 38 റൺസെങ്കിൽ‌ ഇംഗ്ലണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ അടിച്ചെടുത്തത് 63 റൺ‌സ്.

രോഹിത് ശർമ– കെ.എൽ.രാഹുൽ‌ ഓപ്പണിങ് വീണ്ടും പരാജയമായി. ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണിങ് 9 റൺസിൽ വേർപിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണർമാർ 170 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് പടുത്തുയർത്തിയത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ രോഹിത്– രാഹുൽ കൂട്ടുകെട്ട് ആകെ നേരിട്ട 102 പന്തുകളിൽനിന്ന് നേടിയത് 88 റൺസാണെന്ന് ഓർക്കണം! ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും മോശം റൺറേറ്റും (4.98) ഇവരുടെ പേരിലാണ്.

സിംഗിൾസ് ഗെയിം

പവർപ്ലേയിലെ മങ്ങിയ തുടക്കത്തിനു ശേഷം മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺറേറ്റ് ഉയരുമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും കൂടുതലും സിംഗിളുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരുടെ സംഭാവന. മൈതാനത്ത് ഫീൽ‌ഡർമാർ നിരന്നുനിൽക്കെ ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രോക്കുകളിലൂടെ ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ഭാഗ്യ പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ കൂടുതൽ കണ്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ടാകട്ടെ ലോഫ്റ്റഡ് ഷോട്ടുകളിലൂടെ പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.

ആദ്യ 15 ഓവറിൽ 32 ഡോട്ട്ബോളുകളാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്; അതായത് 5 ഓവറിൽ‌ കൂടുതൽ പന്തുകൾ! ഈ സമയത്ത് 12 ബൗണ്ടറികൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു നേടാനായത്. ആദ്യ 15 ഓവറിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റർമാർ 13 ഫോറും 9 സിക്സും പറത്തി റൺറേറ്റ് ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ഒരു വിക്കറ്റു പോലും!

സെമിഫൈനലിനു മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു ബാറ്റിങ്. ഓപ്പണർമാരായ ജോസ് ബട്‌ലറും അലക്സ് ഹെയ്ൽസുമൊഴികെ ടീമിൽ മറ്റൊരാൾക്കും ഈ ലോകകപ്പിൽ 60ന് മുകളിൽ റൺസ് നേടാനായിട്ടില്ല. 130ന് മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളും ഇവർ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇവർ പുറത്താകാതെ കളി തുടർന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സകല പ്രയത്നങ്ങളും വിഫലമായി.

പാളിയ തന്ത്രങ്ങൾ

ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണർമാരായ ജോസ് ബട്‌ലർക്കും (15.5) അലക്സ് ഹെയ്ൽസിനും (12.5) ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും മോശം ബാറ്റിങ് ശരാശരിയുള്ളത് ഇടംകൈ പേസർമാർക്കെതിരെയാണ്. അതിനാൽ ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിന്റെ കുന്തമുനയാകേണ്ടിയിരുന്നത് ഇടംകൈ പേസർ അർഷ്‌ദീപ് സിങ്ങാണ്. ലോകകപ്പിൽ പവർപ്ലേയിൽ നിന്നു മാത്രം 5 വിക്കറ്റെടുത്ത അർഷ്ദീപിനെ ഇന്നലെ പവർപ്ലേയിൽ ഒരോവറിനുശേഷം പിൻവലിച്ചത് അവിശ്വസനീയമായി.

ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് (ഈ ലോകകപ്പിലെ 6 മത്സരങ്ങളിൽ)

11 പന്തിൽ 7

16 പന്തിൽ 11

26 പന്തിൽ 23

20 പന്തിൽ 11

19 പന്തിൽ 27

10 പന്തിൽ 9

ബാറ്റിങ് താരതമ്യം

ഇന്ത്യ VS ഇംഗ്ലണ്ട്

63-ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ -86

61–മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട്–170

102–ബൗണ്ടറികളിലൂടെ റൺസ്–112

42–ഡോട് ബോളുകൾ–31

8.4–ഇന്നിങ്സ് റൺറേറ്റ്–10–63

6.33–പവർപ്ലേ റൺറേറ്റ്–10.5

English Summary: T20 World Cup: Team India down and out after humiliating defeat against England