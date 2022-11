പിച്ചിലെ ‘ചതിക്കുഴി’ ബോളർമാർ കണ്ടില്ല; തോൽവിക്കു കാരണം കോലിയും കൂട്ടരും മാത്രമല്ല

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടേറ്റ പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും കെ.എൽ.രാഹുലും ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ് സ്കോറർ കൂടിയായിരുന്ന വിരാട് കോലിയും അടക്കമുള്ള ബാറ്റിങ് നിര കേട്ട വിമർശനങ്ങൾക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കും കണക്കില്ല. ട്വന്റി20 എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്നുപോലും അറിയാത്ത ബാറ്റിങ് നിരയാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്നും ജൂനിയർ താരങ്ങൾക്കായി ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീനിയർ താരങ്ങൾ വഴിമാറണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു. ഇതിനിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരശേഷം ടീമിന്റെ ബോളിങ് വിചാരിച്ച നിലയിലേക്കുയർന്നില്ല എന്ന് രോഹിത് ശർമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ, അത് ബാറ്റിങ്ങിലെ വീഴ്ച മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള അടവാണെന്നുവരെ ആക്ഷേപമുയർന്നു. സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിര മികച്ച പ്രകടനമാണോ ഈ ലോകകപ്പിൽ നടത്തിയത്? സെമി ഫൈനലിലെ തോൽവി ബാറ്റർമാരുടെ മാത്രം കുറ്റംകൊണ്ടായിരുന്നോ?

∙ സെമിയിലെ വീഴ്ച

ന്യായീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത തോൽവി തന്നെയായിരുന്നു സെമി ഫൈനലിലേത്. എന്നാൽ അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ വിക്കറ്റിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ നടത്തിയെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഈ ലോകകപ്പിൽ അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ ശരാശരി സ്കോർ 157 റൺസാണ്. അതു കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 168 റൺസ് മികച്ച ടോട്ടലാണെന്നുതന്നെ പറയാം. മാർക്ക് വുഡിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും മികച്ച ബോളിങ് നിര തന്നെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റേത്. ക്രിസ് വോക്സ്, സാം കറൻ, ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ക്രിസ് ജോർദാൻ എന്നിവർ വേഗം കൊണ്ടും സ്വിങ്ങുകൊണ്ടും ഏതു ബാറ്റിങ് നിരയെയും വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോന്നവരാണ്. ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പിച്ചിൽ നിന്നു വേഗവും സ്വിങ്ങും കണ്ടെത്താൻ ഇംഗ്ലിഷ് ബോളർമാർക്കു സാധിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ ചില സമയങ്ങളിൽ പിച്ച് നൽകിയ അപ്രതീക്ഷിത ബൗൺസും ഇംഗ്ലിഷ് പേസർമാർ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി.

ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ

പിച്ചിലേക്ക് അടിച്ചെറിഞ്ഞാൽ (ഹിറ്റ് ദ് ഡെക് ഹാർഡ്) പന്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ബൗ‍ൺസ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വോക്സ്, തന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ രാഹുലിനെ കുരുക്കി. പിന്നാലെ വന്ന വിരാട് കോലിയും തുടക്കത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത ബൗൺസിനു മുന്നിൽ കുഴങ്ങുന്നതു കണ്ടു. പിച്ചിലെ ഈ ‘ചതിക്കുഴി’ ഇംഗ്ലിഷ് പേസർമാർ മുതലെടുക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടും ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ അതിനു മുതിർന്നില്ല. പവർപ്ലേയിൽ ഒരു തവണ പോലും ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റർമാരെ ബൗൺസർ എറിഞ്ഞു പരീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ ശ്രമിച്ചില്ല. കാര്യമായ സ്വിങ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിച്ച് റൺ വഴങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് പവർപ്ലേയിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ സമ്മാനിച്ചത്.

∙ കളി ‘തിരിച്ചവർ’

അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ പിച്ച് കണ്ടവരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വിക്കറ്റ് സ്പിന്നർമാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ലെഗ് സ്പിന്നർമാരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നായിരുന്നു. ആദിൽ റഷീദും ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റണും അതു സത്യമാണെന്നു തെളിയിച്ചു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 7 ഓവറിൽ 41 റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുനൽകിയത്. പവർപ്ലേയിലെ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ മധ്യ ഓവറുകൾ സഹായിക്കുമെന്നു വിശ്വസിച്ച ടീം ഇന്ത്യയെ ഇവർ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വരിഞ്ഞുകെട്ടി. ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യൻ മധ്യനിരയുടെ പവർ ഹൗസായ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

മൊയീൻ അലി. Photo: Peter Cziborra/Reuters

ടീമിലെ സ്പെഷലിസ്റ്റ് സ്പിന്നറായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന മോയിൻ അലി പന്തെറിഞ്ഞില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓഫ് സ്പിന്നറായ മോയിൻ അലിക്കു പകരം പാർട് ടൈം സ്പിന്നറാണെങ്കിലും ലെഗ് സ്പിന്നറായ ലിവിങ്സ്റ്റൺ മതിയെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് ബട്‌ലർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പ്ലാൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. മറുഭാഗത്ത് ഓഫ് സ്പിന്നർ ആർ.അശ്വിനും ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നർ അക്സർ പട്ടേലും ചേർന്ന് 6 ഓവറിൽ 57 റൺസാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റർമാർക്കു സമ്മാനിച്ചത്. യുസുവേന്ദ്ര ചെഹൽ എന്ന ലെഗ് സ്പിന്നറെ ഇന്ത്യ മിസ് ചെയ്തതും ഇവിടെയാണ്.

∙ വൈ നോട്ട് ചെഹൽ!

ടൂർണമെന്റിലെ ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും ലെഗ് സ്പിന്നറായ ചെഹലിനെ എന്തുകൊണ്ടു പരീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് മറുപടി പറയേണ്ടിവരും. വനിന്ദു ഹസരംഗ, ശതാബ് ഖാൻ, ആദിൽ റാഷിദ്, റാഷിദ് ഖാൻ, ആദം സാംപ തുടങ്ങി എല്ലാ ലെഗ്സ്പിന്നർമാരും മികവുതെളിയിച്ച ഒരു ലോകകപ്പായിരുന്നു ഇത്. എന്നിട്ടും ചെഹലിനെ ഒരു മത്സരത്തിൽപോലും പരീക്ഷിക്കാതിരുന്നത് വിചിത്രമായ തീരുമാനം എന്നേ പറയാനാകൂ. അക്സർ പട്ടേൽ, ദീപക് ഹൂഡ എന്നിവരെ മാറിമാറി പരീക്ഷിച്ച ഏഴാം നമ്പറിൽ ഒരു അവസരം ചെഹലും അർഹിച്ചിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇരുവരും ചെഹലിനെക്കാൾ മികച്ചവരാണെങ്കിലും ശരാശരിയിൽ ഒതുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിരയ്ക്ക് കരുത്തുപകരാൻ ചെഹലിന് സാധിച്ചിരുന്നേനെ.

യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ 8.12 ആണ് ചെഹലിന്റെ ഇക്കോണമി റേറ്റ്. എന്നാൽ അൽപസ്വൽപം റൺസ് വഴങ്ങിയാലും നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനുള്ള കഴിവ് ചെഹലിനെ അപകടകാരിയാക്കുന്നു. മറ്റ് ലെഗ് സ്പിന്നർമാരെ അപേക്ഷിച്ച് ചെഹലിന് വേഗം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ 75ഉം 80 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ചെഹലിനെ ബൗണ്ടറി കടത്താൻ ബാറ്റർമാർ അൽപം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും. ഫ്ലാറ്റ് വിക്കറ്റുകളിൽ പോലും ടേൺ കണ്ടെത്താനുള്ള ചെഹലിന്റെ കഴിവും ലോകകപ്പിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചേനെ.

∙ മുനയൊടിഞ്ഞ ബോളിങ്

പവർപ്ലേയിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എറിഞ്ഞ ഏതാനും മെയ്ഡൻ ഓവറുകളല്ലാതെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ല. പേസും ബൗൺസും ആവോളം നൽകുന്ന ഓസീസ് പിച്ചുകളിൽ അത് മുതലെടുക്കാൻ ഒരിക്കൽപോലും നമ്മുടെ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബോളർമാർ ശ്രമിച്ചില്ല. അൽപമെങ്കിലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഓൾ റൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മാത്രമായിരുന്നു. ബൗൺസറുകളിലൂടെയായിരുന്നു ടൂർണമെന്റിൽ പാണ്ഡ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങളും. മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ എറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന് പരിചയക്കുറവ് വിനയായപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഷമി ശരാശരിയിലും താഴെ ഒതുങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ടിനു മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിരയെ പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ കശാപ്പുചെയ്തത് ബംഗ്ലദേശായിരുന്നു. അതിൽനിന്നു പാഠം പഠിക്കാൻപോലും ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ തയാറായില്ല.

∙ ബുമ്രയുടെ തിരോധാനം

പരുക്കുമൂലമാണോ പരുക്കേൽക്കുമെന്ന പേടി മൂലമാണോ ബുമ്ര ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇറങ്ങാത്തതെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ബുമ്രയുടെ ഭാവി പരിഗണിച്ചാണ് ചെറിയ പരുക്കായിരുന്നിട്ടുപോലും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ബുമ്രയെ കളിപ്പിക്കാതിരുന്നതെന്ന് ബിസിസിഐ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വേദികളിൽ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് കാര്യമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ മറു ചോദ്യം. ഇതേ ബുമ്ര തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണുകളിലെല്ലാം പരുക്കു വകവയ്ക്കാതെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിരുന്നു. വരുന്ന ഐപിഎൽ സീസണിലും ബുമ്ര കളിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ബുമ്രയ്ക്കെതിരായ വിമർശനത്തിന് വഴിതുറക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര

∙ മാറ്റം വരട്ടെ

ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയിൽ സമ്പൂർണ പൊളിച്ചെഴുത്തു വേണമെന്നും യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നും വാദിക്കുന്നവർ ബോളിങ് നിരയുടെ വീഴ്ചകൂടി കാണണം. മുഹസിൻ ഖാൻ, കുൽദീപ് സെൻ, യഷ് ദയാൽ, ഉമ്രാൻ മാലിക്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ യുവ പേസർമാർ ടീമിലേക്ക് അവസരം കാത്ത് പുറത്തിരിപ്പുണ്ട്. യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുമ്പോൾ ഈ ബോളർമാരെയും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പരിചയക്കുറവിന്റെ പേരിലാണ് ഇവരെ പുറത്തുനിർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവർക്ക് കൃത്യമായ മത്സര പരിചയം ലഭിക്കൂ എന്നു കൂടി ഓർക്കണം.

English Summary: What is the Reason for India's failure in T20 World Cup- Batting or Bowling?