ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കണ്ടുപഠിക്കാം!

മറ്റുള്ളവരുടെ തോൽവിയിൽ നിന്നു പഠിക്കണമെന്നാണ് തത്വം. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ഇനി സ്വന്തം തോൽവിയിൽ നിന്നു പഠിക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂ അതും തങ്ങളെ തോൽപിച്ചു വിട്ട ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ നിന്നു തന്നെ! ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഓപ്പണർമാരായ ജോസ് ബട്‌ലറും അലക്സ് ഹെയ്ൽസും അപരാജിതരായാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.



അവർ ഇരുവരും പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നാലെ വരുന്ന ഫിൽ സോൾട്ട്, ലിയാം ലിവിങ്സറ്റൻ, മൊയീൻ അലി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അടിച്ചു തകർത്തു തന്നെ കളിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയ ഫോർമുല അതാണ്.

ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് സൂര്യകുമാർ യാദവ് മാത്രമാണ്. വല്ലപ്പോഴും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും. ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപിച്ചാൽ പോലും ട്വന്റി20യിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വഴിയാണ് ‘യഥാർഥ വഴി’യെന്നു പറയുന്നു മുൻതാരങ്ങളും പരിശീലകരുമായ ടോം മൂഡി, അനിൽ കുംബ്ലെ, സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ് തുടങ്ങിയവർ.

∙ഏത് ബ്രാൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്?

2024ൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിലും അമേരിക്കയിലുമായി നടക്കുന്ന അടുത്ത ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ജയിക്കാൻ ഏതു തരം ക്രിക്കറ്റാണ് ഉചിതമെന്നു തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മൂഡി പറയുന്നു. നിലവിൽ വിജയകരമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് തെളിയിച്ച ശൈലി പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, കരളുറപ്പോടെ ആദ്യ പന്ത് മുതൽ ബൗണ്ടറി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓപ്പണർമാരെ കണ്ടെത്തണം. മൂന്നാം നമ്പറിൽ ആങ്കർ താരമായി കോലി- രോഹിത്-രാഹുൽ ശൈലിയിൽ കളിക്കുന്നവർ മതി. പിന്നാലെ സൂര്യകുമാറിനും പാണ്ഡ്യയ്ക്കും കൂട്ടായി ഒന്നാന്തരം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റോടെ കളിക്കുന്നവരാകണം.

∙താരങ്ങളുണ്ട്!

ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിഭാ ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ട്വന്റി20 ടീമിലേക്ക് ഇത്തരം താരങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമില്ലെന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ പക്ഷം. പക്ഷേ, ടീമിൽ തങ്ങളുടെ റോൾ ഇതാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് താരങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും വെടിക്കെട്ടു നടത്തുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോണി ബെയർസ്റ്റോ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിനിടെ അത്തരത്തിൽ പുനരവതരിച്ച താരമാണ്.

തുടക്കത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും പരിചയ സമ്പന്നരാകുന്നതോടെ ലോകകപ്പ് അടക്കമുള്ള നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ബാറ്റ് വീശണമെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയും. 2015 ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ നാണംകെട്ട തോൽവിക്കു പിന്നാലെ വൈറ്റ്ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഓയിൻ മോർഗന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്കു കീഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തിരുത്തിയെഴുതിയത് അങ്ങനെയാണ്. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിനായിരിക്കും ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ മുൻഗണന. പക്ഷേ, അതിനിടെയും ഈ പിഴവുകൾ മറക്കാതെ കാലത്തിനു ചേർന്ന ഒരു ട്വന്റി20 ടീമിനെയും വാർത്തെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ബാറ്റിങ് ഓൾറൗണ്ടർമാർ

മുൻപ് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, സൗരവ് ഗാംഗുലി, വീരേന്ദർ സേവാഗ്, യുവരാജ് സിങ് തുടങ്ങിയ ബാറ്റിങ് ഓൾറൗണ്ടർമാർ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് ബാലൻസിനു വലിയ കരുത്തു പകർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മുൻനിരയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരുമില്ല. ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ ലിവിങ്സ്റ്റനും മൊയീൻ അലിയുമൊക്കെ ആ റോൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതായി അനിൽ കുംബ്ലെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary: T20 world cup semifinal: What India should learn from England?