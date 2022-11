രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ‌ 101 പന്തിൽ 134, സെഞ്ചറി; ഗോവയെ തകർത്തുവിട്ട് കേരളം

ബെംഗളൂരു ∙ ഉജ്വല സെഞ്ചറിയിലൂടെ രോഹൻ എസ്. കുന്നുമ്മൽ (101 പന്തിൽ 134) വീണ്ടും കരുത്തുകാട്ടിയപ്പോൾ വിജയ് ഹസാരെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കേരളത്തിനു ഗോവയ്ക്കെതിരെ 5 വിക്കറ്റ് ജയം. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഗോവ 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 241 റൺസെടുത്തു. മറുപടിയിൽ കേരളം 38.1 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.



ദർഷൻ മിസാൽ (69), സുയാഷ് പ്രഭുദേശായ് (34) എന്നിവരുടെ മികവിലാണ് ഗോവ 241 റൺസെടുത്തത്. കേരള ബോളർമാരായ അഖിൽ സ്കറിയ മൂന്നും എൻ.പി.ബേസിൽ‌ രണ്ടും വിക്കറ്റെടുത്തു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും രോഹൻ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്തതോടെ റൺചേസി‍ൽ കേരളത്തിനു കിതയ്ക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബി (51 നോട്ടൗട്ട്) ഉജ്വല പിന്തുണ നൽ‌കി.

English Summary: Vijay Hazare Trophy 2022 Group C: Kunnummal’s ton powers Kerala to 5 wicket win over Goa