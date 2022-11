മൂന്നാം ട്വന്റി 20യിൽ വില്യംസൻ ഇല്ല; ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പട നയിക്കാൻ സൗത്തി

മൗണ്ട് മൗങ്ഗ്വനൂയി (ന്യൂസീലൻഡ്)∙ ഇന്ത്യാ-ന്യൂസിലൻഡ് മൂന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൻ ഉണ്ടാകില്ല. പകരം ടിം സൗത്തിയായിരിക്കും ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. കോച്ച് ഗ്രെ സ്റ്റെഡ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കെയ്ൻ വില്യംസൻ മത്സരത്തിനിറങ്ങില്ലെന്ന കാര്യം അറിയിച്ചത്.

‘‘മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കായാണ് കെയ്ൻ മത്സരത്തിൽ നിന്നുവിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. വൈദ്യപരിശോധനകൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് കെയ്ൻ വില്യംസന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്. കളിക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും കോച്ച് ഗ്രെ അറിയിച്ചു. കെയ്ൻ വില്യംസന് പകരം മാർക്ക് ചാപ്മാനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നും കോച്ച് അറിയിച്ചു.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 65 റൺസിന് വിജയിച്ചു. 51 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 111 റൺസെടുത്ത സൂര്യകുമാർ യാദവ് 7 സിക്സും 11 ഫോറും അടിച്ചകൂട്ടി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റിന് 191 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡ് 7 പന്തു ശേഷിക്കെ 126 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരം.

