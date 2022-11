ഹാമി‍ൽട്ടൻ ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനിടെ ഇന്ത്യൻ ടീം നേരിട്ട പ്രധാന തലവേദനകളിലൊന്ന് ന്യൂസീലൻഡ‍ിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ടീമിനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നു– പവർപ്ലേ ബാറ്റിങ്ങിലെ വേഗക്കുറവ്. ഓക്‌ലൻഡിൽ നടന്ന ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ആദ്യ 10 ഓവറിൽ 40 റൺസാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർക്കു നേടാനായത്. ബാറ്റിങ്ങിലെയും ബോളിങ്ങിലെയും പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്നു നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു രക്ഷയുള്ളൂ. പരമ്പരയിൽ 1–0ന് മുന്നിലുള്ള കിവീസിന് ഇന്നു ജയിച്ചാൽ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. രാവിലെ 7.30 മുതലാണ് മത്സരം. ഡിഡി സ്പോർട്സിലും ആമസോൺ പ്രൈമിലും തത്സമയം.

ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഓക്‌ലൻഡിലെ ചെറിയ ബൗണ്ടറികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി റൺസ് നേടാൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്കായില്ല.77 പന്തിൽ 72 റൺസ് നേടിയ ശിഖർ ധവാൻ 44 ഡോട് ബോളുകളാണ് വഴങ്ങിയത്. ഋഷഭ് പന്ത് ബാറ്റിങ്ങിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും നിറംമങ്ങി. ആദ്യ 88 റൺസിനിടെ 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് പിന്നീട് ഒരു വിക്കറ്റു പോലും നേടാനായതുമില്ല. മറുവശത്ത് ട്വന്റി20 ശൈലിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ടോം ലാതം 104 പന്തിലാണ് 145 റൺസ് നേടിയത്.

English Summary : India vs New Zealand Second ODI today