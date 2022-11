മൊഹാലി ∙ അണ്ടർ 25 അന്തർ സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ റെയിൽവേസിനെതിരെ മികച്ച സ്കോറുയർത്തിയിട്ടും കേരളത്തിന് തോൽവി. ഷോൺ റോജറിന്റെ സെഞ്ചറി മികവിൽ (154 നോട്ടൗട്ട്) ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത കേരളം 50 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 331 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ, ബാറ്റിങ്ങിൽ ഉജ്വലമായി തിരിച്ചടിച്ച റെയിൽവേസ് 19 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

