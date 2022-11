ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാറ്റിങ്: സഞ്ജു ടീമിലില്ല, നിരാശയോടെ ആരാധകർ

ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാറ്റിങ്. ടോസ് നേടിയ ന്യൂസീലൻഡ് ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. മഴ കാരണം വൈകിയാണു മത്സരം തുടങ്ങിയത്. സഞ്ജു സാംസൺ, കുൽദീപ് യാദവ് തുടങ്ങിയവർ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടിയില്ല.

ആദ്യ മത്സരം ന്യൂസീലൻ‍ഡ് വിജയിക്കുകയും രണ്ടാം മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 0–1ന് പിന്നിലാണ്. അടുത്തവർഷം നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട പരമ്പരയിൽ ഇതുവരെ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്കും ബോളർമാർക്കും അവസരം ലഭിച്ചത്. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ 306 റൺസ് നേടിയിട്ടും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

9 ഓവറിൽ 63 റൺസ് വഴങ്ങി നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂറിന് പകരം ദീപക് ചാഹറിന് ഇന്ന് അവസരം നൽകി. സ്പിൻ ബോളിങ്ങിൽ കുൽദീപ് യാദവിനെ പരിഗണിച്ചില്ല. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ നിറംമങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാനും മത്സരം നിർണായകമാണ്. ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിൽ ദീപക് ഹൂഡയെ കളിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണു സഞ്ജുവിന്റെ അവസരനഷ്ടത്തിനു കാരണമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും ഉമ്രാൻ മാലിക്കും പരിശീലനത്തിനിടെ.

ഇന്ത്യൻ ടീം: ശിഖർ ധവാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത്, ദീപക് ഹൂഡ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ദീപക് ചാഹർ, ഉമ്രാൻ മാലിക്, അർഷദീപ് സിങ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ.

English Summary : Live Cricket Score India vs New Zealand 3rd ODI Latest Updates: Unchanged India Bat In Christchurch