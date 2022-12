ചിറ്റഗോങ്∙ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷാന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചറിക്കു പിന്നാലെ മൂന്നുവർഷത്തെ ഏകദിന സെഞ്ചറി വരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമിട്ട് വിരാട് കോലി കരിയറിലെ 72–ാം സെഞ്ചറി കുറിച്ചതും ഇരട്ടിമധുരമായി. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചറി നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്‌ഥാനത്ത് ആയിരുന്ന ഓസീസ് ഇതിഹാസതാരം റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനെ കോലി പിന്നിലാക്കി. 100 സെഞ്ചറികൾ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ മാത്രമാണ് ഇനി മുന്നിൽ.

ഏകദിനത്തിൽ കോലി നേടിയ 44–ാമത്തെ സെഞ്ചറിയാണ് ഇത്. ഏകദിനത്തിൽ 49 എന്ന സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്താൻ ഇനി അഞ്ച് സെഞ്ചറികൾ കൂടി മതി. 91 പന്തിൽ 11 ബൗണ്ടറിയുടെയും രണ്ട് സിക്സറിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് കോലി 113 റൺസ് സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചത്.

മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത ഇഷാന്‍ കിഷന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചറിയുടെ (131 പന്തിൽ 210) കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 409 റൺസ് എടുത്തു. തുടക്കത്തിലെ ഓപ്പൺ ശിഖർ ധവാനെ ( 8 പന്തിൽ 3 റൺസ്) മെഹിദി ഹസ്സൻ എൽബിയിൽ കുടുക്കിയെങ്കിലും ഇഷാൻ കിഷനും മുതിർന്ന താരം വിരാട് കോലിയും പരുക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുകയായിരുന്നു. മുൻ മത്സരങ്ങളിൽ തീർത്തും നിറംമങ്ങിപ്പോയ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ കണ്ടത്. പരുക്കേറ്റ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് പകരം ടീമിൽ എത്തിയ ഇഷാൻ വീണുകിട്ടിയ അവസരം കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

