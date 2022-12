മെൽബൺ∙ 2018ലെ വിവാദമായ കേപ്ടൗൺ ടെസ്റ്റിനു മുൻപു തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അധികൃതർ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടാൻ കളിക്കാരെ അനുവദിച്ചിരുന്നെന്ന ആരോപണവുമായി ഓസീസ് ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണറുടെ മാനേജർ ജയിംസ് എർസ്കിൻ രംഗത്ത്.

2016ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഹോബാർട്ടിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ 2 എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ പന്തിൽ കൃത്രിമം നടത്താൻ അനുവദിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് തോറ്റതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഓസീസ് താരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കിട്ടാൻ പന്തിൽ കൃത്രിമം നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് വാർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ പറഞ്ഞെന്നാണ് എർസ്കിനിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കേപ്ടൗൺ ടെസ്റ്റിൽ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയതിന് സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനും വാർണർക്കും ഒരു വർഷം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: warners manager said that the ball tampering was with the knowledge of the australian team