സേവാഗിനു ശേഷം ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചറിയടിച്ച ഏകതാരം; ഒരു അവസരം കൂടി തരൂ, കരുണിന്റെ സങ്കടം

കൊച്ചി∙ ‘പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ്, എനിക്ക് ഒരു അവസരംകൂടി തരൂ’ കരുൺ നായരുടെ സങ്കടഹർജി ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ. വീരേന്ദർ സേവാഗിനു ശേഷം ഇന്ത്യക്കായി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചറി നേടിയ ഏക താരവും മലയാളിയുമായ കരുൺ നായർ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടു ചെയ്ത ട്വീറ്റ് 23 മണിക്കൂർ തികഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 1.31 ലക്ഷം പേരാണു ലൈക്ക് ചെയ്തത്. പതിനായിരത്തോളം പേർ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇത്തവണത്തെ രഞ്ജി സീസണുള്ള കർണാടക ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കരുണിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ടീമിൽ ഇടംകിട്ടുമെന്നു കരുൺ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2013–14ൽ അരങ്ങേറി ഇന്നോളം കരുൺ കർണാടക ടീമിൽ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽനിന്ന് കരുണിനെ നേരത്തേ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

6 ടെസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടുള്ള കരുണിന്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി 62 ആണ്. 2016 ഡിസംബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന ചെന്നൈ ടെസ്റ്റിലാണു കരുൺ 303 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തത്.

Dear cricket, give me one more chance.🤞🏽 — Karun Nair (@karun126) December 10, 2022

English Summary: Karun Nair's emotional 'give me one more chance' tweet goes viral ahead of India vs Bangladesh Test series