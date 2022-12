‘എന്താണ് മാനദണ്ഡമെന്ന് അറിയില്ല’: പന്തിനു പകരം പൂജാരയെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാക്കിയതിൽ രാഹുൽ

ധാക്ക∙ ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ടീമിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ.രാഹുൽ. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ അവസാന ഏകദിനത്തിൽ പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് രോഹിത് ശർമയ്ക്കു പകരമാണ് കെ.എൽ.രാഹുൽ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. വെറ്ററൻ താരം ചേതേശ്വർ പൂജാരയെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായും നിയമിച്ചു. ഋഷഭ് പന്തിനു പകരം പൂജാരെ ഉപനായകനാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘എന്താണ് മാനദണ്ഡമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാലും സ്വയം പുറത്തുതട്ടി അഭിനന്ദിച്ചശേഷം മുന്നോട്ടു പോകുക. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞാൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകുമ്പോൾ ടീമിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിക്കും. വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായാലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റില്ല. ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അറിയാം. അവരുടെ സംഭാവനയെ ടീം വിലമതിക്കുന്നു.’’– രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

പൂജാരയും ഋഷഭ് പന്തും ടീമിന് ഇതുവരെ നൽകിയ സംഭാവനകളെ രാഹുൽ പ്രശംസിച്ചു. ‘‘ഋഷഭും പൂജാരയും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിളങ്ങിയവരാണ്. അവർ പലതവണ ആ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരെ നിയമിച്ചാലും അവർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു ടീമായി തുടരും. 11 കളിക്കാരായി ടീം വിജയിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടീമായി ഇറങ്ങും.’’– രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രോഹിത് ശർമയ്ക്കു പകരം അഭിമന്യു ഇശ്വരൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഷമി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവർക്കു പകരം നവ്‌ദീപ് സെയ്‌നി, സൗരഭ് കുമാർ എന്നിവരും ടീമിലെത്തി. ഇതു കൂടാതെ അധികമായി ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ജയ്‌ദേവ് ഉനദ്‌കട്ടിനെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മുതൽ രോഹിത് ടീമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

