സ്റ്റോക്സിനും ഗ്രീനും അടിസ്ഥാനവില 2 കോടി; ഇന്ത്യക്കാരിൽ മുന്നിൽ മയാങ്കും മനീഷ് പാണ്ഡെയും

മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആകെ 405 താരങ്ങളാണ് ലേലത്തിനായിട്ടുള്ളത്. 2023 ഐപിഎൽ സീസണിന്റെ ലേലത്തിനായി ആകെ 991 താരങ്ങളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് 10 ടീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത 405 പേരാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. 30 വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി 87 താരങ്ങൾക്കാണ് ഐപിഎലിൽ അവസരം ലഭിക്കുക. ഡിസംബർ 23ന് കൊച്ചിയിലാണ് ലേലം.

പട്ടികയിലുള്ള 405 കളിക്കാരിൽ 273 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 132 പേർ വിദേശ താരങ്ങളുമാണ്. ലേലത്തിനുള്ളവരിൽ 119 പേർ രാജ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. 282 പേർ ഇതുവരെ അരങ്ങേറിയിട്ടില്ല. ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവുരൾപ്പെടെ 27 താരങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുള്ളത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള 21 താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഓൾറൗണ്ടർ കാമറൂൺ ഗ്രീനുമുണ്ട്. 22 പേർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും 20 പേർ വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ നിന്നും 10 പേർ ന്യൂസീലൻഡിൽ നിന്നും എട്ടു പേർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമാണ്.

കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള 10 താരങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു. രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ, മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ, കെ.എം.ആസിഫ്, എസ്.മിഥുൻ, സച്ചിൻ ബേബി, ഷോൺ റോഗർ, വിഷ്ണു വിനോദ്, ബേസിൽ തമ്പി, വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ, പി.എ.അബ്ദുൽ എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ള മലയാളികൾ.

ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അടിസ്ഥാനവിലയായ രണ്ടു കോടി കൊടുക്കേണ്ടവരിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ ആരുമില്ല. 19 വിദേശതാരങ്ങളാണ് 2 കോടി പട്ടികയിലുള്ളത്. 1.5 കോടി അടിസ്ഥാന വില കൊടുക്കേണ്ടവരിലും 11 വിദേശതാരങ്ങൾ മാത്രം. ഒരു കോടി അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള രണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഉണ്ട്– മയാങ്ക് അഗർവാൾ, മനീഷ് പാണ്ഡെ. ആകെ 20 താരങ്ങളാണ് ഒരു കോടി പട്ടികയിലുള്ളത്. അജിൻക്യ രഹാനെ, ഇഷാന്ത് ശർമ എന്നിവരുടെ അടിസ്ഥാന വില 50 ലക്ഷമാണ്.

സമ്പൂർണ പട്ടിക കാണാൻ ക്ലിക്ക് െചയ്യൂ

English Summary: IPL 2023 Auction: Total number of players to go under the hammer revealed