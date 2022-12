കെ.എൽ.രാഹുൽ– ആതിയ ഷെട്ടി വിവാഹം ജനുവരിയിൽ; ചടങ്ങുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രീതിയിൽ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ കെ.എൽ.രാഹുലും ബോളിവുഡ് നടി ആതിയ ഷെട്ടിയും വിവാഹിതരാകുന്നു. അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിലാണ് വിവാഹം. ബോളിവുഡ് നടൻ സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ മകളായ ആതിയ ഷെട്ടിയും രാഹുലും ദീർഘകാലമായി പ്രണയത്തിലാണ്. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രയിൽ നിർമിച്ച ആഡംബര വസതിയിലേക്ക് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഇരുവരും താമസം മാറ്റിയിരുന്നു.

വിവാഹത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീയതികൾ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ജനുവരി 21 മുതൽ 23 വരെ, മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാത്രമാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണം. മുംബൈയ്ക്കടുത്ത് ഖണ്ടലയിൽ സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാം ഹൗസായ ജഹാനാണ് വിവാഹവേദി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹൽദി, മെഹന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ അടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രീതിയിലാകും വിവാഹമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയാണ് രാഹുൽ.

ഈ മാസം തന്നെ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുകൾ പുറത്തുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി പ്രണയത്തിലാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് രാഹുലും ആതിയയും തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആതിയയുടെ സഹോദരൻ അഹാൻ ഷെട്ടിയുടെ ആദ്യച്ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീമിയർ ഷോയ്‌ക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

രോഹിത് ശർമ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാണ് കെ.എൽ.രാഹുൽ. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത് രാഹുലാണ്. ഐപിഎലിൽ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെയും നായകനും രാഹുൽ തന്നെ. 2015ൽ ‘ഹീറോ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആതിയ, ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

English Summary: KL Rahul to tie knot with his girl-friend Athiya Shetty in January 2023