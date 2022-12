തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷമാക്കി സഞ്ജു (72)‌; 7 സിക്സ്, 4 ഫോർ: ആദ്യദിനം കേരളം 276/6

റാഞ്ചി∙ രഞ്‍ജി ട്രോഫിയിലേക്ക് മൂന്നു വർഷത്തിനുശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷമാക്കി രാജ്യാന്തര താരമായ സഞ്ജു സാംസൺ. ജാർഖണ്ഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചറി നേടിയാണ് കേരള ക്യാപ്റ്റനായ സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിനു കരുത്തു പകർന്നത്. അഞ്ചാമനായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സഞ്ജു 108 പന്തിൽ ഏഴു സിക്സുകളുടെയും നാല് ഫോറുകളുടെയും അകടമ്പടിയോടെ 72 റൺസെടുത്തു. സെഞ്ചറി നഷ്ടമായെങ്കിലും സഞ്ജുവിന് പ്രശംസിച്ച് നിരവധിപ്പേരാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെത്തിയത്.

കേരളം മൂന്നിന് 98 എന്ന നിലയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് സഞ്ജു ക്രീസിലെത്തുന്നത്. നാലാം വിക്കറ്റിൽ രോഹന്‍ പ്രേമിനൊപ്പം 91 റണ്‍സും അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ അക്ഷയ് ചന്ദ്രനൊപ്പം 33 റൺസും സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷഹ്ബാസ് നദീമിന്റെ പന്തില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന് ക്യാച്ച് നല്‍കിയാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. കേരളത്തിന്റെ ഏകദിന–ട്വന്റി20 ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റനായ സഞ്ജു, രഞ്ജി ട്രോഫി ടീം നായക സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് മൂന്നു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ്.

സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ രോഹൻ പ്രേം (201 പന്തിൽ 79), രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ (71 പന്തിൽ 50) എന്നിവരും കേരള ബാറ്റിങ് നിരയിൽ അർധസെഞ്ചറി നേടി. ആദ്യദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 90 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 276 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് കേരളം. അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ (39*), വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സിജോമോൻ ജോസഫ് (28*) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ

രോഹൻ പ്രേമും രോഹൻ കുന്നുമ്മലും ചേർന്നു മികച്ച തുടക്കമാണ് കേരളത്തിനു നൽകിയത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 90 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷോണ്‍ റോജർ (1), സച്ചിന്‍ ബേബി (0) എന്നിവര്‍ക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല. സഞ്ജുവിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ജലജ് സക്‌സേന (0) റണ്ണൗട്ടാവുകയായിരുന്നു. ജാര്‍ഖണ്ഡിന് വേണ്ടി ഷഹ്ബാസ് നദീം മൂന്നും ഉത്കര്‍ഷ് സിങ് രണ്ടു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

English Summary: Samson gives fitting reply to selectors with half-century on Ranji Trophy return