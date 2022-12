ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവുമായി കുൽദീപ് (40 റൺസ്, നാലു വിക്കറ്റ്); രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം

ചത്തോഗ്രം∙ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം. ചേതേശ്വർ പൂജാര, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവർക്കു പിന്നാലെ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനും അർധസെഞ്ചറി നേടിയതോടെ, ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ നേടിയത് 133.5 ഓവറിൽ 404 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ആതിഥേയർ രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 44 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 133 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. രണ്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രം കയ്യിലിരിക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറിനേക്കാൾ 271 റൺസ് പിന്നിൽ. മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസ് (16), എബാദത്ത് ഹുസൈൻ (13) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി തകർപ്പൻ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത കുൽദീപ് യാദവാണ് രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ഹീറോ. ബാറ്റിങ്ങിൽ 114 പന്തിൽ 40 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യയെ 400 കടത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച കുൽദീപ്, പിന്നീട് ബംഗ്ലദേശിന്റെ നാലു വിക്കറ്റും പിഴുതു. 10 ഓവറിൽ 33 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്താണ് കുൽദീപ് നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത്. മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഒൻപത് ഓവറിൽ 14 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്നും ഉമേഷ് യാദവ് എട്ട് ഓവറിൽ 33 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

കുൽദീപ് യാദവ് Twitter Photo @BCCI

രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ നജ്മുൽ ഹുസൈൻ ഷാന്റോ(0)യെ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് മുഹമ്മദ് സിറാജാണ് വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ യാസിൽ അലിയെ (17 പന്തിൽ 4) പുറത്താക്കി ഉമേഷ് യാദവ് ബംഗ്ലദേശിനെ സമ്മർദത്തിലാക്കി. സ്കോർ 39ൽ നിൽക്കെ ബംഗ്ലദേശിന് മൂന്ന് മുൻനിര വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. നായകൻ ലിറ്റൻ ദാസിനെയും (30 പന്തിൽ 24) മുഹമ്മദ് സിറാജ് മടക്കി.

കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ് വീണതോടെ സമ്മർദത്തിലായ ബംഗ്ലദേശ് ബാറ്റിങ് നിര ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് ആക്രമണത്തിനു മുന്നിൽ പ്രതിരോധമില്ലാതെ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. സ്‌കോർ 56ൽ നിൽക്കെ സാക്കിർ ഹസൻ (45 പന്തിൽ 20) വീണു. മുഹമ്മദ് സിറാജിന് വിക്കറ്റ്. ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ (25 പന്തിൽ 3) , നൂറുൽ ഹസൻ (22 പന്തിൽ 16), മുഷ്ഫിഖുർ റഹീം (58 പന്തിൽ28), എന്നിവർ ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞതോടെ രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബംഗ്ലദേശ് 133/8 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 271 റൺസിന്റെ ലീഡ്.

∙ അശ്വിനും കുൽദീപും പൊരുതി; ഇന്ത്യ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ

278-6 എന്ന സ്കോറില്‍ രണ്ടാം ദിനം ക്രീസിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിലെ ശ്രേയസ് അയ്യരെ നഷ്ടമായി. 86 റൺസെടുത്ത ശ്രേയസിനെ എബാദത്ത് ഹുസൈനാണ് പുറത്താക്കിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന ബംഗ്ലദേശ് ബോളർമാരുടെ പ്രതീക്ഷ കെടുത്തി അശ്വിനും കുൽദീപും നിലയുറപ്പിച്ചു. എട്ടാം വിക്കറ്റില്‍ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് 92 റണ്‍സടിച്ച് ഇന്ത്യയെ 400ന് അടുത്തെത്തിച്ചു. സ്കോർ 293ല്‍ നിൽക്കെ ഒത്തുചേര്‍ന്ന ഇരുവരും 393 റണ്‍സിലാണ് വേര്‍പിരിഞ്ഞത്. അർധ സെഞ്ചറി നേടിയ അശ്വിനെ (58) പുറത്താക്കി മെഹ്‌ദി ഹസ്സനാണ് ബംഗ്ലദേശിന് ജീവശ്വാസം നൽകിയത്.

പിന്നാലെ കുൽദീപിനെ (40) ഇടംകൈ സ്പിന്നർ തൈജുൽ ഇസ്‌ലാം വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുടുക്കി. പിന്നാലെയെത്തിയ ഉമേഷ് യാദവ് രണ്ട് സി‌ക്‌സറുകൾ പറത്തി ഇന്ത്യൻ‌ സ്‌കോർ 400 കടത്തി. മുഹമ്മമദ് സിറാജിനെ(4) മടക്കി മെഹ്‍‌ദി ഹസ്സനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‍സ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ആദ്യദിനം ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ ചേതേശ്വർ പൂജാരയുടെയും ശ്രേയസ് അയ്യരുടെയും അർധസെഞ്ചറികളുടെ മികവിലാണ് മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 3 വിക്കറ്റിന് 48 റൺസെടുത്തു പതറുകയായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ പൂജാരയുടെയും (90) ശ്രേയസിന്റെയും (86 ) വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിന്റെയും (46) ഇന്നിങ്സുകളാണ് കരകയറ്റിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ (22), ഓപ്പണർ ശുഭ്മൻ ഗിൽ (20), വിരാട് കോലി (1) എന്നിവർ പരാജയപ്പെട്ടു. 85–ാം ഓവറിൽ, സെഞ്ചറിക്കു 10 റൺസ് അകലെ വച്ച് പൂജാരയെയും ഒന്നാം ദിവസത്തെ അവസാന ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ അക്ഷർ പട്ടേലിനെയും(14) പുറത്താക്കി ബംഗ്ലദേശ് മത്സരത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

English Summary: India Vs Bangladesh, 1st Test Day 2 Score: Hosts In Trouble; Kuldeep On A ROLL