ചത്തോഗ്രം∙ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 513 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ബംഗ്ലദേശ് പൊരുതുന്നു. നാലാം ദിനം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 272 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ആതിഥേയർ. ഒരു ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇനി 241 റൺസാണ് അവർക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ ജയം നാല് വിക്കറ്റ് അകലെയും.

വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 42 റൺസെന്ന നിലയിൽ നാലാം ദിനം പുനരാരംഭിച്ച ബംഗ്ലദേശിന് അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ ഓപ്പണർ സാക്കിർ ഹസന്റെ (224 പന്തിൽ 100) സെ‍‍ഞ്ചറിയാണ് കരുത്തായത്. മറ്റൊരു ഓപ്പണർ നജ്‌മുൽ ഹുസൈൻ ഷാന്റോ (156 പന്തിൽ 67) അർധസെഞ്ചറി നേടി. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 124 റൺസെടുത്തു. ഷാന്റോയെ വീഴ്ത്തി ഉമേശ് യാദവാണ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്.

പിന്നീടെത്തിയ യാസിർ അലി (12 പന്തിൽ 5), ലിറ്റൺ ദാസ് (59 പന്തിൽ 19) എന്നിവർ പെട്ടെന്നു മടങ്ങി. സെഞ്ചറി തികച്ചതിനു പിന്നാലെ സാക്കിർ ഹസനെ അശ്വിനും പുറത്താക്കി. മുഷ്ഫിഖുർ റഹീം (50 പന്തിൽ 23), നുരുൾ ഹസൻ (3 പന്തിൽ 3) എന്നിങ്ങനെയാണ് പുറത്തായ മറ്റു ബംഗ്ല ബാറ്റർമാർ. ക്യാപ്റ്റൻ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ (69 പന്തിൽ 40), മെഹദി ഹസൻ (40 പന്തിൽ 9) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി അക്‌സർ പട്ടേൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഉമേഷ് യാദവ്, ആർ.അശ്വിൻ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി. 254 റൺസിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് നേടിയ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 258 റൺസെടുത്ത് 2–ാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്കോർ: ഇന്ത്യ– ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്: 404, 2–ാം ഇന്നിങ്സ്, 2ന് 258 ഡിക്ലയേഡ്, ബംഗ്ലദേശ്– ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്: 150, 2–ാം ഇന്നിങ്സ്: 6ന് 272

English Summary: India vs Bangladesh, 1st Test, Day 4 Highlights: Bangladesh 6 Down At Stumps, Need 241 More To Win