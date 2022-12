‘ഋഷഭ് പന്തിന് അമിതഭാരം; പുറത്താകുന്നത് വിചിത്രമായ രീതിയിൽ: പ്രകടനം മോശം’

ലാഹോർ∙ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ഫി‌റ്റ്‍നെസിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ ഭട്ട്. ഋഷഭ് പന്തിന് അമിതഭാരമുണ്ടെന്നും ഭാരം കുറച്ചാല്‍ ഷോട്ടുകള്‍ കൂടുതല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ എക്‌സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും സൽമാൻ ഭട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഋഷഭ് പന്ത് സ്വന്തം ശൈലിയിൽ നന്നായി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കളിക്കാരനാണ് എന്നാൽ പുതുമയുള്ള ഷോട്ടിനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്താകുന്നു. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ടെസ്‌റ്റിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തായ രീതി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വിചിത്രമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വിക്കറ്റ് കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നതെന്നും സൽമാൻ ബട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ഫിറ്റ്‌നസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓവർ വെ‌യ്റ്റാണെന്നു പറയാൻ എനിക്കു മടിയില്ല. തന്റെ ഷോട്ടുകള്‍ നവീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഫിറ്റാണെങ്കിൽ മികച്ച പ്രകടനം ടീമിന് നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്‌പ്രയാസം കഴിയും–സൽമാൻ ഭട്ട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പ്രകടനം ശരാശരിക്കു താഴെയാണെന്നും സൽമാൻ ഭട്ട് പറഞ്ഞു.

ഋഷഭ് പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ‌ ബാറ്റർ എന്ന നിലയിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും ഫോമിലുള്ള ഇഷാൻ കിഷൻ, മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് അവസരം നൽകാതെ വീണ്ടും പന്തിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിമർശനവുമായി സൽമാൻ ഭട്ട് രംഗത്ത് വന്നത്.

