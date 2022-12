സിഡ്‌നി∙ ടീമിലെ ടോപ് സ്‌കോറർ പത്താമനായി ഇറങ്ങിയ ബ്രണ്ടൻ ഡോഗെറ്റ്, സംഭാവന നാല് റൺസ്. 140 എന്ന സ്‌കോർ പിന്തുടർന്ന ടീം 5.5 ഓവറിൽ 15 റൺസിന് എല്ലാവരും ഓൾ ഔട്ടായി. ബിഗ്ബാഷ് ടീം സിഡ്നി തണ്ടർ ആണ് ട്വന്റി20യിലെ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതിയത്. ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സൂപ്പർതാരം അലക്‌സ് ഹെയിൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അണിനിരന്ന സിഡ്നി തണ്ടർ അഡ്‌ലെയ്ഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സിനോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞു.

ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർമാരായ അല‌ക്സ് ഹെയിൽസും മാത്യു ഗിൽക്‌സും പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായി. 0, 0, 3, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 4, 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് സിഡ്നി തണ്ടർ ബാറ്റർമാരുടെ സംഭാവന. അഞ്ച് താരങ്ങളാണ് പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അഡ്‌ലെയ്ഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സ് 20 ഓവറില്‍ ഒന്‍പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 139 റണ്‍സ് ആണ് നേടിയത്. അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത ഹെൻറി തോൺടൺ, നാല് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ വെസ് അഗർ എന്നിവരാണ് സിഡ്നി തണ്ടറിന്റെ നെഞ്ചകം തകർത്തത്.

2019ൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ 21 റൺസെടുത്ത തുർക്കി ടീമിന്റെ റെക്കോർഡാണ് പഴങ്കഥയായി മാറിയത്. സിഡ്നി തണ്ടർ ടീമിനെ ട്രോളി നിരവധി പേരാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രംഗത്തുള്ളത്. ഇത് സിഡ്നി തണ്ടർ ടീമിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെന്നും ടീമിന്റെ ആകെ സ്‌കോർ ആണെന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിരവധി ട്രോളുകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. 124 റൺസിനാണ് സട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ ജയം.

English Summary: Twitter goes berserk as BBL side Sydney Thunder registers lowest-ever T20 score in history