വനിതാ ടീമിന് വീണ്ടും തോൽവി; പരമ്പര 4–1ന് സ്വന്തമാക്കി ഓസീസ് തേരോട്ടം

മെൽബൺ ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്ക് 54 റൺസിന്റെ തോൽവി. ഇതോടെ പരമ്പര ഓസീസ് 4–1ന് സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഓസീസ് 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 196 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ 142 റൺസിൽ ഓൾഔട്ടായി. ഹാട്രിക് അടക്കം 4 വിക്കറ്റെടുത്ത ഹീതർ ഗ്രഹാമാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തത്. ആഷ്‍ലി ഗാർഡനറും (32 പന്തിൽ 66*) ഗ്രെയ്സ് ഹാരിസും (35 പന്തിൽ 64*) ഓസീസ് ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങി.



