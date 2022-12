റൺഔട്ടിൽനിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപെട്ടു; ഋഷഭ് പന്തിനെ തുറിച്ചുനോക്കി വിരാട് കോലി

മിർപൂർ∙ ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ബംഗ്ലദേശ് ബോളർമാർ. ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എല്‍. രാഹുൽ (45 പന്തിൽ 10), ശുഭ്മൻ ഗിൽ (39 പന്തിൽ 20), ചേതേശ്വർ പൂജാര (55 പന്തിൽ 24), വിരാട് കോലി (73 പന്തിൽ 24) എന്നിവരാണു പുറത്തായത്. തൈജുല്‍ ഇസ്‍ലാം മൂന്നു വിക്കറ്റുകളും ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ടസ്കിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നൂറുൽ ഹസൻ ക്യാച്ചെടുത്താണ് കോലിയെ പുറത്താക്കിയത്.

ലഞ്ചിനു ശേഷം മത്സരം ആരംഭിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കോലിയുടെ പുറത്താകൽ. എന്നാൽ അതിനും മുൻ‌പ് ഒരു റൺഔട്ടില്‍നിന്ന് കഷ്ടിച്ചാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രക്ഷപെട്ടത്. ഋഷഭ് പന്തുമൊത്ത് ബാറ്റിങ് പുരോഗമിക്കവെയുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനൊടുവിലാണ് കോലി റൺ ഔട്ടില്‍നിന്നു രക്ഷപെട്ടത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ കോലി ഋഷഭ് പന്തിനെ തുറിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തു. ഋഷഭ് പന്ത് മത്സരത്തിൽ അർധ സെഞ്ചറി തികച്ചു. 49 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് ഋഷഭ് അർധ സെഞ്ചറി നേടിയത്.

