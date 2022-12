പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളോടു ചൂടായി വിരാട് കോലി- വിഡിയോ

മിർപുർ∙ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ചെറിയ സ്കോറിനു പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളോടു ചൂടായി ഇന്ത്യൻ താരം വിരാട് കോലി. കോലി ഔട്ടായപ്പോൾ ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളുടെ ആഘോഷ പ്രകടനമാണു കോലിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. 22 പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി ഒരു റണ്ണാണ് ആകെ നേടിയത്.

ബംഗ്ലദേശ് താരം മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസ് എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിൽ മോമിനുൾ ഹഖ് ക്യാച്ചെടുത്താണ് കോലിയുടെ പുറത്താകൽ. പിന്നാലെ ബംഗ്ലദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസനുമായി കോലി തര്‍ക്കിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അംപയർമാർ ഇടപെട്ടാണ് കോലിയെ ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്നു പറഞ്ഞയച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ‌ വൈറലാണ്.

മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലദേശ് ബാറ്റിങ്ങിനിടെ കോലി ക്യാച്ച് അവസരങ്ങൾ പല തവണ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബംഗ്ലദേശിനായി അർധ സെഞ്ചറി നേടിയ ലിറ്റൻ ദാസിനെയടക്കം പുറത്താക്കാൻ കോലിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്ത കോലിക്കു പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

English Summary: Virat Kohli Agitated As Bangladesh Players Celebrate His Dismissal Wildly During 2nd Test