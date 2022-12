ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇക്കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ബിസിസിഐ നടത്തുന്ന ശുദ്ധികലശത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപനം. രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ.എൽ.രാഹുൽ എന്നിങ്ങനെ ഇതുവരെ ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്ന മുതിർന്ന താരങ്ങളെ പുറത്തിരുത്തിയാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അവസരം നൽകുന്നത്. ജനുവരി മൂന്നു മുതൽ നടക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പര, രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതലമുറയുടെ വരവറിയിക്കലാകും.

മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് യുവതാരങ്ങളെ പകരക്കാരായി അയയ്ക്കുന്ന പതിവ് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തവണത്തെ ടീം പ്രഖ്യാപനം തലമുറ മാറ്റമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയ നായകനായി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ വരവ് മുൻപേ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ‘ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപന’മാണ് ഇന്നലെ നടന്നത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ കന്നി സീസണിൽത്തന്നെ ഐപിഎൽ കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ച നേതൃമികവാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലും പാണ്ഡ്യയിൽനിന്ന് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

രോഹിത് ശർമയ്ക്കു ശേഷം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള വ്യക്തമായ ഉത്തരവും ഇത്തവണത്തെ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ട്. അടുത്ത നായകനായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കെ.എൽ.രാഹുൽ ടീമിലുണ്ടായിട്ടും, ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും വേറൊന്നല്ല. മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ രോഹിത് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പടിയിറങ്ങിയാൽ, ആ പടി കയറുക ഇരുപത്തേഴുകാരനായ പാണ്ഡ്യ തന്നെയാകുമെന്ന് തീർച്ച.

ട്വന്റി20യിൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി അവസരം നൽകണമെന്ന ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യം കൂടിയാണ് സിലക്ടർമാർ ഇക്കുറി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ദീപക് ഹൂഡ തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയരായ യുവതാരങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. ട്വന്റി20യിൽ ഈ വർഷം ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഉപനായകനായി നിയോഗിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കമാണ്.

രോഹിത്തിനു പുറമെ വിരാട് കോലി, കെ.എൽ.രാഹുൽ തുടങ്ങിയവരുടെ അഭാവവും ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ ദിശയെങ്ങോട്ട് എന്നതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ്. 2023ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പാകും മൂവർക്കും മുന്നിലുള്ള പ്രധാന ‘പ്രോജക്ട്’. 2024ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇവർക്കു കാര്യമായ റോളുണ്ടാകില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

‘‘ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രോഹിത് ശർമയെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമൊന്നും ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. കോലി, കെ.എൽ.രാഹുൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം രോഹിത്തും ഇനി ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽനിന്ന് പതുക്കെ അകറ്റപ്പെടും. രോഹിത്തിന്റെ പരുക്കും ടീമിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ കാരണമായിരിക്കും. പക്ഷേ, തലമുറ മാറ്റത്തിനു തുടക്കമായി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട’ – ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ട്വന്റി20 ടീമിലേക്ക് ശിവം മാവി, മുകേഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ വരവും ശ്രദ്ധേയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആറു കോടി രൂപ മുടക്കി വാങ്ങിയ താരമാണ് മാവി. മുകേഷ് കുമാറിനെ 5.50 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് വാങ്ങിയത്.ഐപിഎലിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്ന രണ്ടു താരങ്ങളായ രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ് എന്നിവർക്കും ടീമിലേക്കു വിളിയെത്തി.

∙ ട്വന്റി20 ടീം

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ്, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ദീപക് ഹൂഡ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, സഞ്ജു സാംസൺ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, യുസ്‌േവന്ദ്ര ചെഹൽ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ഉമ്രാൻ മാലിക്ക്, ശിവം മാവി, മുകേഷ് കുമാർ

English Summary: Pandya named captain of T20I squad vs Lanka; phasing out of seniors start