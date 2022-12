ന്യൂഡൽ‌ഹി ∙ തിരസ്കാരങ്ങളുടെ പരമ്പരയ്ക്കുശേഷം കേരളത്തിന്റെ സൂപ്പർതാരം സഞ്ജു സാംസണിനുവേണ്ടി ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നെങ്കിലും, ഏകദിന പരമ്പരയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷം. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മൂന്ന് അർധസെഞ്ചറികൾ ഉൾപ്പെടെ നേടി തകർപ്പൻ ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന സ‍ഞ്ജുവിനെ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽനിന്ന് തഴഞ്ഞതിന്റെ കാരണം തേടുകയാണ് ആരാധകർ. ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ‌ ഏതു സ്ഥാനത്തും കളിപ്പിക്കാവുന്ന താരമായിട്ടും, ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ സഞ്ജുവിനെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കുന്നതിലാണ് ആരാധകർക്ക് രോഷം.

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ, സഞ്ജുവിനെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പരസ്യമാക്കി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വസിം ജാഫർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം നേടാനും സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ട്വന്റി20 ടീമിൽ സഞ്ജുവിന് അവസരം നൽകിയ സിലക്ടർമാർ, ഏകദിന ടീമിൽനിന്ന് താരത്തെ തഴഞ്ഞത്.

ഏകദിനത്തിൽ താരതമ്യേന മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന താരത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആരാധകർ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത്. ഏകദിനത്തിൽ ഈ വർഷം അവസരം ലഭിച്ച ഒൻപത് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 284 റൺസാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ അ‍ഞ്ച് ഇന്നിങ്സിലും സഞ്ജു നോട്ടൗട്ടായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് ഏകദിന ലോകകപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതലും ആ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടീമിനു മുതൽക്കൂട്ടാകേണ്ട താരത്തെ വീണ്ടും അവഗണിച്ചതെന്ന് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഏകദിന ടീമിന്റെ മുഖ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജാർഖണ്ഡ് താരം ഇഷാൻ കിഷനെയാണ്. ഒപ്പമുള്ളത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ഗ്ലൗ അണിയുന്ന കെ.എൽ.രാഹുലും. പന്തിനെ ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്കു കൂടി ടീമിൽ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് സഞ്ജുവിനോടുള്ള അവഗണന. ഏകദിനത്തിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന രാഹുലിനു പകരം സഞ്ജുവിനായിരുന്നു അവസരം നൽകേണ്ടതെന്ന് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമിൽ സഞ്ജു അംഗമായിരുന്നു. ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെ നടന്ന ഈ പരമ്പരയിൽ സ‍ഞ്ജുവിനെ ട്വന്റിയിൽ പൂർണമായും പുറത്തിരുത്തി. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ 36 റൺസെടുത്തെങ്കിലും, പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പുറത്തിരുത്തി. ഇതിനു പിന്നാലെ നടന്ന ബംഗ്ലദേശ് പര്യടനത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ ഏകദിന ടീമിലേക്കു പരിഗണിച്ചതുമില്ല.

