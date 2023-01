യോ യോ ടെസ്റ്റ് തിരിച്ചുവരുന്നു, ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ആരൊക്കെ അകത്ത്?

മുംബൈ ∙ കളിക്കാരുടെ ശരീരക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്ന യോ യോ ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്‌ഷനു മാനദണ്ഡമാക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ അടക്കം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യോ യോ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കാൻ ബിസിസിഐയുടെ ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

പരുക്ക്ഭേദമായ ശേഷം ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന താരങ്ങൾ ഡെക്സ (ബോൺ സ്കാൻ ടെസ്റ്റ്) ടെസ്റ്റിനും വിധേയരാകണം. ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിൽ പരിചയ സമ്പത്തു തെളിയിച്ച യുവതാരങ്ങളെ മാത്രമേ ഇനി മുതൽ ദേശീയ ടീം സിലക്‌ഷനു പരിഗണിക്കൂവെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.



യോ യോ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ടീം സിലക്‌ഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ താരങ്ങൾക്ക് ശരീരക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിനു മാത്രമാണ് നിലവിൽ യോ യോ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. കായികക്ഷമത അളക്കാനുള്ള ശാസ്‌ത്രീയ രീതിയാണു യോ–യോ ‌െടസ്റ്റിലേത്. 20 മീറ്റർ അങ്ങോട്ടും അത്രയും ദൂരം തിരിച്ചും ഓടി, സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം വിശ്രമിച്ചു വീണ്ടും ഓട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതാണു ടെസ്‌റ്റിന്റെ രീതി.

English Summary: Team India set to use yo yo test for selection