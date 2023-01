ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ചികിത്സ ഇനി മുംബൈയില്‍; ആവശ്യമെങ്കിൽ യുകെയിലേക്ക് അയക്കും

മുംബൈ∙ വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഋഷഭ് പന്തിനെ മുംബൈയിലേക്കു മാറ്റും. ലിഗമെന്റ് ഇൻജറിയുള്ള താരത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡെറാഡൂണിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് എയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഡൽഹി ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്യാം ശർമ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്തിനെ ചികിത്സയ്ക്കായി യുകെയിലേക്ക് അയക്കാനും ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ചികിത്സ നടക്കുന്നത്. അതേസമയം ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഡിജിപി അശോക് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ഹരിയാന റോഡ്‍വെയ്സ് ബസ് ഡ്രൈവർ സുശീൽ കുമാർ, കണ്ടക്ടർ പരംജിത് നൈൻ തുടങ്ങി താരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മുൻകയ്യെടുത്ത എല്ലാവരുടേയും വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. പന്തിനെ രക്ഷിച്ച ബസ് ജീവനക്കാരെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ആദരിക്കുമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമിയും അറിയിച്ചു.

ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അമ്മയെ കാണുന്നതിനായി വീട്ടിലേക്കു പോകുംവഴി ഡിസംബർ 30ന് റൂർക്കിക്കു സമീപത്താണു പന്തിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയ വാഹനം കത്തിനശിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് തകർത്താണ് ഋഷഭ് പന്ത് പുറത്തെത്തിയത്.

English Summary: BCCI To Take Care Of Rishabh Pant's Further Treatment, Player Could Be Flown To UK: Report