സഞ്ജുവിനു പരുക്ക്; ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം മത്സരം കളിക്കില്ല, പകരം രാഹുൽ ത്രിപാഠി ?

പുണെ ∙ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിലെ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ പരുക്കേറ്റ സഞ്ജു സാംസൺ രണ്ടാം മത്സരം കളിക്കില്ല. കാൽമുട്ടിനു പരുക്കേറ്റ സഞ്ജുവിനോടു സ്കാനിങ്ങിനും പരിശോധനകൾക്കുമായി മുംബൈയി‍ൽത്തന്നെ തുടരാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സഞ്ജുവിനു പകരം രാഹുൽ ത്രിപാഠി അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കാനാണു സാധ്യത. ത്രിപാഠി ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്.

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ 2 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. ആറു പന്തുകൾ നേരിട്ട സഞ്ജു അഞ്ചു റൺസ് മാത്രമാണു നേടിയത്. ധനഞ്ജയ ഡിസിൽവയുടെ പന്തിൽ മധുഷങ്ക ക്യാച്ചെടുത്താണു താരത്തെ പുറത്താക്കിയത്. ഏഴാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റിലെ ഷോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രീലങ്കൻ താരത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതേ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിലാണു സഞ്ജു പുറത്തായത്.



English Summary: Sanju Samson ruled out of T20I series due to knee injury