ഗിൽ, സൂര്യ, സഞ്ജു നിറംമങ്ങി, പുതുവർഷത്തിൽ‌ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കു തോൽക്കാന്‍ മനസ്സില്ല

മുംബൈ ∙ ജയിക്കാൻ അവസാന പന്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കു വേണ്ടതൊരു ഫോർ. വാങ്കഡെ മൈതാനത്തെ ഗാലറി ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കെ, അക്ഷർ പട്ടേൽ വിട്ടുകൊടുത്തത് 1 റൺ. പുതുവർഷത്തിലെ കന്നി മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2 റൺസ് വിജയം! ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം, നവവത്സരത്തിന്റെ നവോൻമേഷവുമായെത്തിയ യുവനിര ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി. വിജയലക്ഷ്യമായ 163 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ലങ്കയുടെ മറുപടി 20 ഓവറിൽ 160 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. നേരത്തേ, ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ദീപക് ഹൂഡയുടെയും ഇഷാൻ കിഷന്റെയും അക്ഷർ പട്ടേലിന്റെയും മികവിൽ 20 ഓവറിൽ 162 റൺസെടുത്തു. 23 പന്തിൽ 41 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയ്ക്കു ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിച്ച ഹൂഡയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.



അവസാന ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ ജയിക്കാൻ 13 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ലങ്കയ്ക്കായി ചാമിക കരുണരത്നെ (16 പന്തിൽ 23 നോട്ടൗട്ട്) പൊരുതിയെങ്കിലും കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് വിജയം നഷ്ടമായി. അക്ഷർ പട്ടേൽ എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിൽ ആദ്യ പന്ത് വൈഡായി. അടുത്ത പന്തിൽ ഒരു റൺ. 2–ാം പന്തിൽ റണ്ണില്ല. 3–ാം പന്തിൽ സിക്സർ. 3 പന്തു ശേഷിക്കെ വേണ്ടത് 5 റൺസ്. 4–ാം പന്ത് വീണ്ടും ഡോട്ട് ബോൾ. 5–ാം പന്തിൽ ഒരു റൺ നേടിയെങ്കിലും ഡബിളിനായി ഓടിയ കസുൻ രജിത റണ്ണൗട്ടായി. അവസാന പന്തിൽ വേണ്ട 4 റൺസിനായി കരുണരത്നെ ആഞ്ഞുവീശിയെങ്കിലും പന്തു നന്നായി ബാറ്റിൽ കൊണ്ടില്ല. 2–ാം റണ്ണിനായി ഓടിയ ദിൽഷൻ മധുശങ്ക റണ്ണൗട്ട്. ശ്രീലങ്ക 160ന് ഓൾഔട്ട്. അവസാന 2 ഓവറിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ 29 റൺസ് വേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഹർഷൽ പട്ടേൽ 19–ാം ഓവറിൽ 16 റൺസ് വഴങ്ങിയതാണ് മത്സരം ആവേശകരമാക്കിയത്. അതുവരെ ഇന്ത്യ ഏറെക്കുറെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ 4 വിക്കറ്റ് നേടിയ പേസർ ശിവം മാവിയും 2 വിക്കറ്റ് വീതം നേടിയ ഹർഷൽ പട്ടേലും ഉമ്രാൻ മാലിക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി. തുടക്കം മുതൽ പതറിയതാണ് ലങ്കയ്ക്കു വിനയായത്. ക്യാപ്റ്റൻ ദസുൻ ശനക (27 പന്തിൽ 45), ഓപ്പണർ കുശാൽ മെൻഡിസ് (25 പന്തിൽ 28), ഓൾറൗണ്ടർ വാനിന്ദു ഹസരങ്ക (10 പന്തിൽ 21) എന്നിവർ മാത്രമാണ് മുൻനരിയിലും മധ്യനിരയിലുമായി തിളങ്ങിയത്. ബാറ്റിങ് പവർപ്ലേയിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 35 റൺസെടുക്കാനേ അവർക്കു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ശനക പോരാട്ടം നടത്തിയത്. പിന്നീട്,കരുണരത്നെയുടെ മിന്നലടി വീണ്ടും ലങ്കയ്ക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകി. പക്ഷേ, അന്തിമ ഓവറിൽ ഇന്ത്യ കാഴ്ചവച്ച മനസ്സാന്നിധ്യം അവരുടെ സ്വപ്നം പൊലിച്ചു.

നേരത്തേ, 15 ഓവറിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് 100 റൺസ് തികച്ച ഇന്ത്യ ദീപക് ഹൂഡയുടെയും അക്ഷർ പട്ടേലിന്റെ അവസാന വട്ട വെടിക്കെട്ടിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ നേടിയത്. അക്ഷർ 20 പന്തിൽ 31 റൺസുമെടുത്തു. ഈ അപരാജിത സഖ്യം ആറാം വിക്കറ്റിൽ 35 പന്തിൽ വാരിക്കൂട്ടിയത് 68 റൺസ്. ഓപ്പണർ ഇഷാൻ കിഷൻ (29 പന്തിൽ 37), ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (27 പന്തിൽ 29) എന്നിവരും തിളങ്ങി. തുടക്കത്തിൽ കരുതലോടെ കളിച്ച ഹൂഡയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോറും 4 സിക്സും പിറന്നു. 3 ഫോറും 1 സിക്സും അടിച്ച് അക്ഷർ മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ അരങ്ങേറിയ ഓപ്പണർ ശുഭ്മൻ ഗിൽ (7), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (7), നാലാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ (5) എന്നിവർ നിറം മങ്ങി.

ഗെയിം കാർഡ്

ടോസ്: ശ്രീലങ്കപ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്: ദീപക് ഹൂഡ

ഇന്ത്യ: 5–162 (20)

ഹൂഡ 41* (23)

ഇഷാൻ 37 (29)

അക്ഷർ 31* (20)

ധനഞ്ജയ 1–6 (1)

കരുണരത്‌നെ 1–22 (3)

ഹസരങ്ക 1–22 (4)

ശ്രീലങ്ക: 160 (20)

ശനക 45 (27)

മെൻഡിസ് 28 (25)

കരുണരത്‌നെ 23* (16)

ശിവം മാവി 4–22 (4)

ഉമ്രാൻ 2–17 (4)

ഹർഷൽ 2–41 (4)

