മുംബൈ∙ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ മോശം പ്രകടനം നടത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെതിരെ വിമർശനമുയര്‍ത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുനിൽ ഗാവസ്കർ. ‘‘സഞ്ജു സാംസൺ എത്ര മികച്ച താരമാണ്. സഞ്ജു സാംസണു പ്രതിഭയുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോട്ട് സിലക്ഷനാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്തുന്നത്. മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തില്‍ കൂടി സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു.’’– സുനിൽ ഗാവസ്കർ പ്രതികരിച്ചു.

സഞ്ജു സാംസൺ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീറും വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിനിടെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടാണു ഗംഭീര്‍ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ആറു പന്തുകൾ നേരിട്ട സഞ്ജു അഞ്ചു റൺസ് മാത്രമാണു നേടിയത്. ധനഞ്ജയ ഡിസിൽവയുടെ പന്തിൽ മധുഷങ്ക ക്യാച്ചെടുത്താണു താരത്തെ പുറത്താക്കിയത്. ഏഴാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റിലെ ഷോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രീലങ്കൻ താരത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതേ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിലാണു സഞ്ജു പുറത്തായത്.

മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടു റൺസിനാണു വിജയിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഇന്ത്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 162 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 20 ഓവറിൽ 160 റൺസെടുക്കാനേ ശ്രീലങ്കയ്ക്കു സാധിച്ചുള്ളൂ. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം നാളെ പുണെയിൽ നടക്കും.

English Summary: 'Sanju Samson Has So Much Talent but His Shot Selection Lets Him Down' - Gavaskar