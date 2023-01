തിരുവനന്തപുരം∙ ഈ മാസം 15ന് കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ - ശ്രീലങ്ക ഏകദിന മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പന ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരം ഹയാത്ത് റീജന്‍സിയില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ഭക്ഷ്യ, സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പു മന്ത്രി ജി.ആര്‍.അനില്‍ ടിക്കറ്റ് വില്‍പനയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കും.

കേരളത്തിനായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരത്തില്‍ 5000 റണ്‍ നേടിയ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ റോഹന്‍ പ്രേമിനെ ചടങ്ങില്‍വച്ച് കഴക്കൂട്ടം എംഎല്‍എ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ആദരിക്കും. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസഡിന്റ് ജയേഷ് ജോര്‍ജ്, സെക്രട്ടറി വിനോദ്.എസ്.കുമാര്‍, ട്രെഷറര്‍ കെ.എം.അബ്ദുല്‍ റഹിമാന്‍, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബിനീഷ് കോടിയേരി തുടങ്ങിയവര്‍ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.

