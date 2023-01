ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി ചേതൻ ശർമയെ വീണ്ടും നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സെമിയിൽ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ചേതന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാനലിനെ ബിസിസിഐ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പുതിയ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ചേതൻ ശർ‌മയെ വീണ്ടും നിയമിച്ചു. നിലവിലെ ജൂനിയർ ടീം സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ്.ശരത്, മുൻ താരങ്ങളായ സുബ്രതോ ബാനർജി, ശിവ് സുന്ദർ ദാസ്, സലിൽ അംഗോള എന്നിവരാണു സമിതിയിലുള്ളത്.



English summary: Chetan Sharma again Chairman of the Selection Committee