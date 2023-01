അഖിലിന് 7 വിക്കറ്റ്; ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ 109 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാക്കി, കേരളം പിടിമുറുക്കി

ബെംഗളൂരു ∙ സി.കെ.നായിഡു അണ്ടർ 25 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കേരളത്തിന്റെ അഖിൽ സ്കറിയയ്ക്ക് 7 വിക്കറ്റ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലാണ് അഖിലിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം. 27 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 7 വിക്കറ്റെടുത്ത അഖിലിന്റെ മികവിൽ കേരളം ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ 109 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാക്കി. 169 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളം രണ്ടാംദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 7 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Kerala bowled out Uttarakhand for 109 runs thanks to Akhil's 7 wickets for just 27 runs