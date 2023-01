കേരളത്തിൽ കളി വരുമ്പോഴെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിസിഐയ്ക്ക് അതൃപ്തി; ഇനി മത്സരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ?

തിരുവനന്തപുരം∙ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ വരേണ്ടെന്ന കായിക മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം. ഇന്ത്യ–ശ്രീലങ്ക ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സര ടിക്കറ്റിന്റെ വിനോദ നികുതി 5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 12% ആയി സർക്കാർ ഉയർത്തിയതു സംബന്ധിച്ചാണ് മന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം. പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളെ അവഹേളിച്ച ഇങ്ങനെയൊരാളെ സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ധിക്കാരപരമായ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മന്ത്രി മാപ്പു പറയണമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതിനിടെ, പുതിയ വിവാദങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനോട് (കെസിഎ) വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ അനുവദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കേരളത്തിൽ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതിൽ അതൃപ്തരാണു ബിസിസിഐ. ഈ വർഷം അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഒരു മത്സരമെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്തെ സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കെസിഎ നടത്തുന്നത്. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മത്സരം ലഭിക്കാതെ വരുമോയെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്.

ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷ വേദിയിൽ നടത്താനുള്ള ആലോചനയുമുണ്ട്. ഇതിലും തിരുവനന്തപുരം ഒരു വേദിയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വനിതാ ഐപിഎലിൽ കേരളത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു ടീമിനെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇവയ്ക്കെല്ലാം തിരിച്ചടിയാണ്.

ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കണം: മന്ത്രി

ഇന്ത്യ–ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന്റെ വിനോദ നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കായികമന്ത്രി വി.അബ്ദു റഹിമാൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (കെസിഎ) തയാറാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിനോദ നികുതി കുറയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നു തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷും പറഞ്ഞു.

ടിക്കറ്റിന് 24% മുതൽ 50% വരെ വാങ്ങാമായിരുന്ന വിനോദ നികുതി 12% ആയി കുറയ്ക്കുകയാണു തദ്ദേശ വകുപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് എം.ബി.രാജേഷ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിന് നികുതി 5 ശതമാനമായി കുറച്ചത് ദീർഘകാലം മത്സരമില്ലാതിരുന്ന സ്റ്റേഡിയം ഒരുക്കുക ദുഷ്കരമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്. സാഹചര്യം മാറിയതിനാൽ, ഇപ്പോഴും അത്രയും ഇളവ് നൽകേണ്ടതില്ല–’മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ തവണ നികുതി 21.75 ലക്ഷം രൂപ

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ തിരുവനന്തപുരം വേദിയായ ഇന്ത്യ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന്റെ വിനോദ നികുതിയായി കോർപറേഷനു ലഭിച്ചത് 21.75 ലക്ഷം രൂപ. ഇത്തവണ സർക്കാർ വിനോദ നികുതി കൂട്ടിയപ്പോൾ കെസിഎ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 1000, 2000 ആയി കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് 1500, 2750 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലൂടെയും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും ഉള്ള വരുമാനമാണ് കെസിഎക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്കും ബിസിസിഐക്കുള്ളതല്ല. മത്സരങ്ങളുടെ ടിവി സംപ്രേഷണ വരുമാനമാണ് ബിസിസിഐക്കുള്ളത്.

