ഇരട്ട സെഞ്ചറി നേടിയ ഇഷാൻ പുറത്തോ? സീനിയോറിറ്റി നോക്കി ടീമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് വിമർശനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷാനെ കളിപ്പിക്കാത്ത തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ച് മുൻ താരം വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ്. ഇന്ത്യ ഇതിനു മുൻപ് കളിച്ച ഏകദിനത്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചറി നേടിയ കളിക്കാരനെ പുറത്തിരുത്തിയത് ഒട്ടും ശരിയായില്ലെന്ന് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഡിസംബറിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇഷാൻ 131 പന്തിൽ 210 റൺസ് അടിച്ചിരുന്നു. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ അതിവേഗ ഡബിളാണ് ഇഷാൻ അന്നു കുറിച്ചത്. ടീമിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ‘എക്സ് ഫാക്ടർ’ താരങ്ങളെ മറികടന്ന് സീനിയോരിറ്റിയും മറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി കളിക്കാരെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മാറ്റണമെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ്

ലങ്കയ്ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചറി നേടിയ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഇന്നലെ കളിപ്പിക്കാതിരുന്നത് തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചെന്ന് മുൻ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫും പറഞ്ഞു.



