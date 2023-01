രണ്ടാം റണ്ണിന് ഓടാതെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ; തുറിച്ചു നോക്കി വിരാട് കോലി- വിഡിയോ

ഗുവാഹത്തി∙ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് വിരാട് കോലി പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിൽ 87 പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി 113 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 12 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സും താരം ബൗണ്ടറി കടത്തിവിട്ടു. 80 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് കോലി ഏകദിന കരിയറിലെ 45–ാം സെഞ്ചറി തികച്ചത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കോലിയുടെ 73–ാം സെഞ്ചറി കൂടിയാണിത്.

വ്യക്തിഗത സ്കോർ 52ൽ നിൽക്കെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കുശാൽ മെൻഡിസും 81ൽ നിൽക്കെ ദാസുൻ ശനകയും കോലിയുടെ ക്യാച്ച് കൈവിട്ടിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആരാധകർക്കിടയിലെ ചർച്ചാ വിഷയം. മത്സരത്തിനിടെ രണ്ടാം റണ്ണെടുക്കാൻ ഓടാൻ വിസമ്മതിച്ച ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ കോലി തുറിച്ചു നോക്കിയതാണു സംഭവം. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ 43–ാം ഓവറിലാണു സംഭവം. കസുൻ രജിതയുടെ പന്തു നേരിട്ട കോലി അതിവേഗം ഒരു റൺ ഓടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം റണ്ണിനായി കോലി ക്രീസിൽനിന്നു മുന്നോട്ടു കുതിച്ചെങ്കിലും എതിർഭാഗത്തുനിന്ന് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ വേണ്ടെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് കോലി തിരിച്ചു ക്രീസിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിരാട് കോലി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ തുറിച്ചുനോക്കിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വി‍ഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. 47 പന്തുകളിൽ അമ്പതു തികച്ച വിരാട് കോലി 33 പന്തുകളിൽനിന്നാണു സെഞ്ചറിയിലേക്കെത്തിയത്. സെഞ്ചറി നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെ ഏകദിന സെഞ്ചറികളുടെ കണക്കിൽ കോലി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ റെക്കോര്‍ഡിനൊപ്പമെത്തി. ഇരുവർക്കും 20 വീതം സെഞ്ചറികളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്.

