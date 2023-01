2003ൽ 22 പന്തിൽ 50*: ‘ബാറ്റു ചെയ്തത് ദൈവത്തെപ്പോലെ’: കോച്ച് ദ്രാവിഡ് @ 50

ചൈനയ്ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന സുരക്ഷാകവചമാണ് നിത്യവിസ്മയമായ വൻമതിൽ. എന്നാൽ 21–ാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനും ഒരു വൻമതിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. കരിയറിലുടനീളം ടീം ഇന്ത്യയുടെ ‘വൻമതിൽ’ ആയിരുന്നു രാഹുൽ ശരത് ദ്രാവിഡ്. ക്രീസിൽ ‘മിസ്‌റ്റർ കൂളും’, ‘മിസ്റ്റർ ഡിപൻഡബിളു’മായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഈ മുൻനായകൻ. ഇപ്പോൾ ടീം ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യപരിശീലകനും. ‘ദ് വോൾ’, ‘മിസ്‌റ്റർ കൂൾ’, ‘മിസ്റ്റർ ഡിപൻഡബിൾ’– സാങ്കേതികമികവും ക്ഷമയോടെ ക്രീസിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള കഴിവും സാമർഥ്യവും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് സമ്മാനിച്ച വിശേഷണങ്ങളാണിവ. 1996ൽ രാജ്യാന്തര കരിയറിന് തുടക്കമിട്ട ദ്രാവിഡ് 2012ലാണ് വിരമിച്ചത്. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, സൗരവ് ഗാംഗുലി, അനിൽ കുംബ്ലെ എന്നീ മഹാരഥൻമാർ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നപ്പോൾ ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമനായിരുന്നു ദ്രാവിഡ്. കരുതലും നങ്കൂരക്കാരന്റെ ഉറപ്പുമായിരുന്നു ഈ ബാറ്ററുടെ കരുത്ത്. സാങ്കേതികത തികവിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് രാഹുൽ എന്നു കരുതുന്നവരേറെ. സച്ചിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ഒഴുക്കോ ഗാംഗുലിയുടെ ഓഫ് സൈഡിലെ മികവോ രാഹുലിന് അവകാശപ്പെടാനില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ, ക്രീസിൽ ക്ഷമയോടെ പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള കഴിവിൽ ഇവരെക്കാളൊക്കെ ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു ദ്രാവിഡ്. ക്രീസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുലർത്തുന്ന തികഞ്ഞ ഏകാഗ്രതയാണ് ദ്രാവിഡിനെ മികച്ചൊരു ബാറ്ററും ലോകറാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമനുമാക്കിയത്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തികച്ചും തണുപ്പനായ ബാറ്റർ എന്ന ‘വിശേഷണ’മായിരുന്നു ഈ കർണാടകക്കാരനുണ്ടായിരുന്നത്. ജനുവരി 11ന് 50 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ദ്രാവിഡിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുകയാണു ക്രിക്കറ്റ് ലോകം.

∙ കൂട്ടുകാരുടെ ജാം



1973 ജനുവരി 11ന് ഇൻഡോറിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ജനനം. കിസാൻ ഫുഡ് പ്രോഡക്‌ട്‌സ് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്ന ശരത് ദ്രാവിഡിന്റെ പുത്രൻ കൂട്ടുകാർക്കു പ്രിയപ്പെട്ട ‘ജാം’ ആയിരുന്നു. അച്‌ഛന്റെ കമ്പനി ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടു കിട്ടിയ പേര്. അമ്മ പുഷ്‌പ ദ്രാവിഡ് ചിത്രകാരിയും ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ആർക്കിടെക്‌ചർ പ്രഫസറും. ബാംഗ്ലൂരിലെ സെന്റ് ആന്റണീസ് സ്‌കൂളിനുവേണ്ടി സെഞ്ചറി നേടിയതോടെയാണു ദ്രാവിഡ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ സെഞ്ചറിയോടെ സ്‌കൂളിലെ ഹീറോ ആയ രാഹുൽ പിന്നെ മേലോട്ടു കയറി. രഞ്‌ജി ട്രോഫിയിലെ സെഞ്ചറി. ഇന്ത്യ എ ടീമിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊടുത്തു. പതിനെട്ടാം വയസിൽ ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ നായകനായി. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമായതു ലോർഡ്‌സിലാണെന്നതും രാഹുലിന്റെ ഭാഗ്യം.

Image- Twitter/ @NotDravid

1996 ജൂണിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ സതാംപ്ടനിൽ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തന്നെ ജാതകം തിരുത്തിക്കുറിച്ച രണ്ടു താരങ്ങളാണ് 26 വർഷം മുൻപ് ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്, അതും ക്രിക്കറ്റിന്റെ മക്കയായ ലോർഡ്സിൽ. സൗരവ് ഗാംഗുലി, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എന്നിവരുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മൽസരം നടന്നത് 1996 ജൂൺ 20ന്. 1996ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് പര്യടനത്തിലെ രണ്ടാം മൽസരത്തിലാണ് ഗാംഗുലിയും ദ്രാവിഡും ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ് അണിഞ്ഞത്. ഗാംഗുലി 1992ലും ദ്രാവിഡ് 1996 ഏപ്രിലിലും ഏകദിനക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു.

ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, അനിൽ കുംബ്ലെ, ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്, അജയ് ജഡേജ എന്നിവർ നിറഞ്ഞുനിന്ന ടീമിലേക്കായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും കടന്നുവരവ്. അരങ്ങേറ്റം മോശമായില്ല. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ തന്നെ ഇരുവരും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തിറക്കി. ഗാംഗുലി സെഞ്ചറി നേടിയപ്പോൾ (131) ദ്രാവിഡ് 95 റൺസ് നേടി അരങ്ങേറ്റം കൊഴുപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ ഗാംഗുലിക്കും ദ്രാവിഡിനും മാത്രമേ അന്നു പിടിച്ചുനിൽക്കാനായുള്ളൂ. ഇവരുടെ ബലത്തിൽ ഇന്ത്യ 429 എന്ന മികച്ച ടോട്ടലും പടുത്തുയർത്തി. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ നാസർ ഹുസൈൻ, ഗ്രെയിം ഹിക്ക് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ജാക്ക് റസലിന്റെയും വിക്കറ്റും ഗാംഗുലിയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 9 വിക്കറ്റിന് ഡിക്ലയർ ചെയ്തതോടെ മൽസരം സമനിലയിൽ പിരിയുകയും ചെയ്തു.

∙ മാറ്റത്തിന്റെ കാലം

21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ പുതിയ ദിശയിലേക്ക് വളർത്തിയ ബാറ്റിങ് ശൈലിയായിരുന്നു ഇരുവരുടേതും. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് സച്ചിൻ–ഗാംഗുലി–ദ്രാവിഡ്–ലക്ഷ്മൺ എന്നിവർ അടങ്ങിയ താരനിര നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് സമാനതകളില്ല. ദ്രാവിഡും ഗാംഗുലിയും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ നായകൻമാരായി. ഗാംഗുലി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായപ്പോൾ ദ്രാവിഡ് പരിശീലകന്റെ കുപ്പായമണിഞ്ഞു. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തികച്ചും തണുപ്പനായ ബാറ്റർ എന്ന വിശേഷണമാണ് ബെംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ദ്രാവിഡിനുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ സെഞ്ചറികൾ രാഹുലിനു വലിയ പ്രശ്‌നമായിരുന്നു. സെഞ്ചറിയുടെ വക്കിൽ വഴുതി വീഴുന്നവൻ എന്ന പേരും അതോടെ വീണു. പക്ഷേ, അത്തരം വിശേഷണൾ പിന്നീട് ദ്രാവിഡിനെ ഏശിയില്ല .

ടെസ്‌റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും സെഞ്ചറികൾ നേടിയ രാഹുൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഒരേ ടെസ്‌റ്റിന്റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്‌സിലും സെഞ്ചറി നേടിക്കൊണ്ട്, ഇൗ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായി ഉയർന്നു. മഹാരഥരൻമാരായ വിജയ് ഹസാരെയുടെയും സുനിൽ ഗാവസ്‌കറുടെയും പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് എന്നോർക്കണം. ഏകദിനത്തിലും സെഞ്ചറികൾ കൂട്ടിനെത്തിയതോടെ രാഹുൽ ഒരു ടോട്ടൽ ക്രിക്കറ്ററായിക്കഴിഞ്ഞു. ഒന്നുമുതൽ ആറുവരെ എല്ലാ സ്‌ഥാനത്തും ബാറ്റ് ചെയ്‌ത പരിചയം. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്വം പലപ്പോഴും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മധ്യനിരയുടെ രക്ഷകൻ. മിസ്‌റ്റർ കൂൾ ശരിക്കും വൻമതിലായി മാറി. ദൈവത്തെപ്പോലെയാണു രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ബാറ്റു ചെയ്‌തതെന്നു സൗരവ് ഗാംഗുലി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ്, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് (Image- Twitter/ @NotDravid)

മുട്ടിക്കളിയുടെ പേരിൽ പലപ്പൊഴും വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള ഇതേ ദ്രാവിഡ് ഒരിക്കൽ വെറും 22 പന്തിൽനിന്ന് 50 തികച്ചിട്ടുള്ള കാര്യവും മറന്നുപോകരുത്. അതും ട്വന്റി20 പ്രചാരത്തിലെത്തുന്നതിനു വളരെ മുൻപ് 2003ൽ. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ നടന്ന കളിയിൽ 22 പന്തിൽ 5 ഫോറും 3 സിക്സും അടക്കം പുറത്താകാതെയാണ് ദ്രാവിഡ് 50 റൺസ് നേടിയത്. അജിത് അഗാർക്കർക്കു ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 50 തികച്ച താരം എന്ന റെക്കോർഡ് കപിൽ ദേവ്, വീരേന്ദർ സേവാഗ്, യുവരാജ് സിങ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ദ്രാവിഡും (22 പന്ത്) പങ്കിടുന്നു.

164 ടെസ്‌റ്റുകളിൽനിന്നു ദ്രാവിഡ് വാരിക്കൂട്ടിയത് 13,288 റൺസും 36 സെഞ്ചറികളും. 344 ഏകദിന മൽസരങ്ങളിൽനിന്നു നേടിയത് 10,889 റൺസ്. ടെസ്‌റ്റ് കളിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്‌റ്റ് സെഞ്ചറി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ താരമാണ് ദ്രാവിഡ്. ആകെ 25 ടെസ്‌റ്റുകളിൽ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചപ്പോൾ എട്ടു വിജയവും ആറു തോൽവിയും 11 സമനിലയും. 79 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 42 വിജയവും 33 തോൽവിയും. പാക്കിസ്‌ഥാനിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒരു ടെസ്‌റ്റിൽ ജയിച്ചത് 2004ലാണ്, മുൾട്ടാനിൽവച്ച്. ആ ടെസ്‌റ്റിൽ നായകനായ ദ്രാവിഡിന് അപൂർവമായ ഒരു സ്‌ഥാനവും ലഭിച്ചു: പാക്ക് മണ്ണിൽ ടെസ്‌റ്റ് വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്‌റ്റൻ.

∙ പകരക്കാരനില്ലാത്ത ദ്രാവിഡ്

മിതാലി രാജ്, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് (Image- Twitter/ @NotDravid)

2011ൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിനോടും 2012ൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനോടും വിടപറഞ്ഞതോടെ രാജ്യാന്തരരംഗത്തുനിന്ന് വിടവാങ്ങി. ഐപിഎല്ലിൽ 2008– 10ൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ, 2011–13ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എന്നിവയുടെ സാരഥിയായി. 2000ൽ വിസ്‌ഡന്റെ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ് ഇയർ ബഹുമതി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ(ഐസിസി) ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനുളള പ്രഥമ സർ ഗാരി സോബേഴ്‌സ് പുരസ്‌കാര ജേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ടെസ്‌റ്റിൽ 200 ക്യാച്ചുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ താരം (വിക്കറ്റ് കീപ്പറെകൂടാതെ) എന്ന നേട്ടം ദ്രാവിഡിന്റെ പേരിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്‌റ്റ് ക്യാച്ചുകൾ എന്ന റെക്കോർഡ് ഇന്നും ദ്രാവിഡിനു സ്വന്തം (164 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 210 ക്യാച്ചുകൾ). ദ്രാവിഡിനെ കൂടാതെ 200 ക്യാച്ചുകൾ നേടിയ രണ്ടു താരങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ (ജാക്ക് കാലിസും മഹേള ജയവർധനെയും). ടെസ്റ്റിൽ 5000 ഓവറുകൾ (30, 000 പന്തുകൾ) നേരിട്ട ആദ്യ ബാറ്റർ എന്ന നേട്ടം അദ്ദേഹം 2011ൽ സ്വന്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ബിസിസിഐ ദ്രാവിഡിനെ ആദ്യമായി നിയോഗിക്കുന്നത് 2015ലാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19, ഇന്ത്യ എ ടീമുകളുടെ പരിശീലകനായി. 2016ൽ ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ–16 ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിൽ 2018ൽ ദ്രാവിഡ് അവരെ കിരിടം ചൂടിച്ചു. 2019ൽ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ തലവനായി നിയമിതനായി. ആ അനുഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് 2021ൽ ദ്രാവിഡ് ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലക കുപ്പായമണിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി ഔദ്യോഗികമായി നിയമിതനായതാടെ ‘കോച്ച്’ ദ്രാവിഡിന്റെ പരിശീലനപാഠങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായശേഷം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകരായ കുറച്ചു താരങ്ങളുണ്ട്: അജിത് വഡേക്കർ, അനിൽ കുംബ്ലെ, ബിഷൻ സിങ് ബേദി, കപിൽദേവ്, രവി ശാസ്ത്രി..... ഈ നിരയിലേക്കാണ് ദ്രാവിഡും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി 2023 ലോകകപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ദ്രാവിഡിലായിരിക്കും എന്നുറപ്പ്. 1999ൽ അർജുന പുരസ്കാരവും 2012ൽ പത്മഭൂഷണും നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു. 2018ൽ ഐസിസിയുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ സ്ഥാനം നേടി.

English Summary: Rahul Dravid Turns 50: A Look at Legendary Cricketer's Tenure as Player and Coach