ഷമിയുടെ അപ്പീൽ, പിൻവലിച്ച് രോഹിത്; ശനക സെഞ്ചറിക്ക് മങ്കാദിങ് ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യ

ഗുവാഹത്തി ∙ ശ്രീലങ്കൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ ദാസുൻ ശനകയ്ക്കെതിരെ മങ്കാദിങ് അപ്പീൽ പിൻവലിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. നാലാം പന്തിൽ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയ ശനകയെ ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമി റൺഔട്ടാക്കിയെങ്കിലും രോഹിത് അപ്പീൽ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത പന്തിൽ ഫോർ അടിച്ച് ശനക സെഞ്ചറി തികയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

മങ്കാദിങ് വഴി ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റനെ പുറത്താക്കുന്നതിനോടു താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് മത്സരശേഷം രോഹിത് ശർമ പ്രതികരിച്ചത്. ‘‘ശനക 98 റൺസിൽ നിൽക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി അപ്പീൽ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ശനകയെ അങ്ങനെ പുറത്താക്കാൻ എനിക്കു താൽപര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ‌ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്’’– രോഹിത് ശർമ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടേതു ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു. എല്ലാ ബാറ്റർമാരും നന്നായി കളിച്ചു. ബോളിങ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. എങ്കിലും കൂടുതൽ‌ വിമർ‌ശിക്കണമെന്നും എനിക്കില്ല. മഞ്ഞു കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയേറെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അത് ബോളിങ്ങിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി.’’– രോഹിത് ശർമ വ്യക്തമാക്കി.

