തിരുവനന്തപുരം∙ സർവീസസിനെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിനു മുൻതൂക്കം. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ കേരളം നേടിയ 327 റൺസ് പിന്തുടരുന്ന സർവീസസ് രണ്ടാം ദിവസം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 167 റൺസിലാണ്. പിൻനിരയിലെ 4 വിക്കറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോർ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് 160 റൺസ് കൂടി വേണം. കേരളത്തിനു വേണ്ടി വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ, ജലജ് സക്സേന എന്നിവർ 2 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. സർവീസസ് നിരയിൽ അർധ സെഞ്ചറി നേടിയ രവി ചൗഹാനും (50) എസ്.ജി.രോഹില്ലയ്ക്കും (31) ഒഴികെ ആർക്കും കാര്യമായി സ്കോർ ചെയ്യാനായില്ല.



സച്ചിൻ ബേബിയും (159) നായകൻ സിജോമോൻ ജോസഫും (55) ചേർന്നുള്ള 131 റൺസിന്റെ 7–ാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തിനു മാന്യമായ സ്കോർ നൽകിയത്.

