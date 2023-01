ഡബിളടിച്ച ഇഷാൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഗിൽ മതി, എന്തുകൊണ്ട്? കോലിക്കപ്പുറം ‘ദീർഘകാല നിക്ഷേപം’

ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ കളിച്ചിരുന്ന സമയം. ഒരിക്കൽ വിരാട് കോലി ടീമിന്റെ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ കാണാൻ എത്തി. അന്ന് നെറ്റ്സിൽ ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റിങ് കണ്ട കോലി പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ– ‘ഈ പ്രായത്തിൽ ഗില്ലിന്റെ പകുതിയോളം പോലും മികവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും മനോഹരമായാണ് ഗിൽ ഓരോ പന്തും ടൈം ചെയ്യുന്നത്’.



സച്ചിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ക്ലാസ് ബാറ്റർ കോലിയാണെങ്കിൽ കോലിക്കു ശേഷം അതു താനായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച രീതിയിലാണ് ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെ കരിയർ മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നത്. 16 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ 58.23 ശരാശരിയിൽ ഒരു സെഞ്ചറിയും 5 അർധ സെഞ്ചറിയും ഉൾപ്പെടെ 757 റൺസാണ് ഗില്ലിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നേട്ടം. കരിയർ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 100ന് മുകളിലും. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ‘ദീർഘകാല നിക്ഷേപം’ എന്ന രീതിയിൽ ഗില്ലിനെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് കാണുന്നു എന്നതിനു തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പരമ്പരകളിൽ താരത്തിനു തുടർച്ചയായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ.

ഇഷാനു പകരമല്ല

കെ.എൽ.രാഹുൽ മധ്യനിരയിലേക്കു മാറിയതോടെ, ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ആര് ഓപ്പണറാകുമെന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇടംകൈ ബാറ്റർ എന്നത് ഇഷാൻ കിഷനു മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനവും ക്ലാസിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് പ്ലേയും ഗില്ലിനു ഗുണം ചെയ്യും. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ഇരട്ട സെഞ്ചറി നേടിയ ഇഷാൻ കിഷനെ പുറത്തിരുത്തി ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഗില്ലിന് അവസരം നൽകിയതിനെ മുൻ താരങ്ങൾ വരെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇഷാനു പകരക്കാരനായല്ല ഗില്ലിനെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് കാണുന്നത്. പവർപ്ലേയിൽ മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന, തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ഇഷാൻ കിഷന് ഏകദിനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുക ട്വന്റി20യിൽ ആയിരിക്കും. ഗില്ലാകട്ടെ അൽപം കൂടി പ്രതിരോധത്തിൽ ഊന്നിയ, മത്സരം ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന ശൈലിക്ക് ഉടമയാണ്. 50 ഓവർ മത്സരങ്ങൾക്ക് ഈ സമീപനം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റിന് അറിയാം. ഓരോ ഫോർമാറ്റിനും ഓരോ ടീം എന്ന ആശയം പതിയെ നടപ്പാക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗില്ലിനെ ഏകദിനത്തിലും ഇഷാനെ ട്വന്റി20യിലും സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓപ്പണർമാരായി നിയോഗിക്കാനാണ് സാധ്യത.

മിസ്റ്റർ 360

എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെയോ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെയോ പോലെ നടന്നും കിടന്നുമൊക്കെയുള്ള ഷോട്ടുകൾ ഗില്ലിൽ നിന്നു കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ മത്സര ശേഷം ഷോട്ടുകളുടെ വാഗൺ വീൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗിൽ റൺ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ക്രോസ് ബാറ്റ് ഷോട്ടുകളെക്കാൾ സ്ട്രെയ്റ്റ് ബാറ്റ് ഷോട്ടുകളാണ് ഗിൽ കൂടുതലായി കളിക്കുന്നതെങ്കിലും അസാമാന്യ റിസ്റ്റ് വർക്കും ടൈമിങ്ങുമാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഗില്ലിനെ സഹായിക്കുന്നത്. കരിയറിൽ ലഭിച്ച ഈ സ്വപ്നത്തുടക്കം മുതലെടുക്കാൻ ഗില്ലിനു സാധിച്ചാൽ കോലിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ പോസ്റ്റർ ബോയ് പഞ്ചാബിലെ ഫസിൽക്കയിലെ കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായിരിക്കും.

English Summary: Why Indian Cricket Team support Shubman Gill over Ishan Kishan in ODI?