കാര്യവട്ടത്തേത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്; ഇനിയും കുറയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന് കെസിഎ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതുവരെ നടന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഇത്തവണ ടിക്കറ്റിന് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നും അത് ഇനിയും കുറയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന കായിക മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെസിഎ ഭാരവാഹികൾ.

കെസിഎക്കെതിരെ മന്ത്രി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹവുമായി തർക്കത്തിനില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് ജയേഷ് ജോർജും സെക്രട്ടറി എസ്.വിനോദ് കുമാറും പറഞ്ഞു. ‘സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയമല്ലാത്തതിനാൽ മത്സര നടത്തിപ്പിന് വൻതുക ചെലവുണ്ട്. ഏകദിന മത്സരമായിട്ടും സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ട്വന്റി20 മത്സരത്തെക്കാൾ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് ഇത്തവണ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നടന്ന ഗുവാഹത്തിയിലെയും കൊൽക്കത്തയിലെയും ടിക്കറ്റ് നിരക്കിനെക്കാൾ കുറവാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേത്.

ക്രിക്കറ്റിനായും സ്റ്റേഡിയത്തിനായും കെസിഎ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു കായിക മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ബിസിസിഐയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിവാദങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് വിൽപന കുറയാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ടീമുകൾ എത്തുന്നതോടെ അവസാന ദിനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഒരു മത്സരമെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതല്ല’– കെസിഎ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

