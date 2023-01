തിരുവനന്തപുരത്ത് സൂര്യയ്ക്കും കിഷനും അവസരം കിട്ടുമോ? അർഷ്ദീപ് കളിക്കാൻ സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് പരമ്പര ഉറപ്പാക്കിയതോടെ, ടീമിൽ സധൈര്യം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന്. തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് മത്സരം. രോഹിത് ശർമ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ ബാറ്റിങ് നിരയിൽ കാര്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം, ബോളിങ് നിരയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗുവാഹത്തിയിലും കൊൽക്കത്തയിലും നടന്ന ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം നേടിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ പരമ്പര ഉറപ്പാക്കിയത്.

തീരെ ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം കരുത്തരായ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമാകാനിരിക്കെ, ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പര തൂത്തുവാരി ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. ശ്രീലങ്കയാകട്ടെ, തുടർ തോൽവികൾക്കിടെ ഒരു ആശ്വാസ വിജയവും മോഹിക്കുന്നു.

താരങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചു കാലമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ, ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി കളിക്കുന്ന താരങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, ബാറ്റിങ് നിരയിൽ കാര്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിരുമോ എന്നു സംശയം. ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നിവർ അവസരം കാത്ത് പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും, ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനെയും ശ്രേയസ് അയ്യരെയും തിരുവനന്തപുരത്തും കളിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ബോളിങ് നിരയിൽ തുടർച്ചയായി കളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഓസീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടെ കളിക്കേണ്ട ഷമിക്കു പകരം, ഇടംകയ്യൻ പേസർ അർഷ്ദീപ് സിങ് കളിച്ചേക്കും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരനായെത്തി കളിയിലെ കേമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുൽദീപ് യാദവ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ ടീമിൽ ഇടം നിലനിർത്തുമോ എന്നതും സംശയം. മുൻപ് ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ മാൻ ഓഫ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ പുറത്തിരുന്ന ചരിത്രം കുൽദീപിനുണ്ട്. അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് സംശയം.

ഇന്ത്യ സാധ്യതാ ഇലവൻ: രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ശുഭ്മൻ ഗിൽ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെ.എൽ.രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്ക്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, കുൽദീപ് യാദവ്/യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ

English Summary: India might ring in some changes as they seek 3-0 finish