കോലിയും രോഹിത്തും ഇനി ട്വന്റി20 ടീമിലെത്തില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; മൗനം പാലിച്ച് ജയ് ഷാ

മുംബൈ ∙ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പരമ്പരയിലും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ, മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, കെ.എൽ.രാഹുൽ എന്നിവർ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയതോടെ, ഫോർമാറ്റിൽനിന്ന് ഇവരെ മാറ്റിനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി അഭ്യൂഹം. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഉടച്ചു വാർക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ നായകനാക്കി യുവതാരങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപനമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽനിന്ന് സ്ഥിരമായി മാറ്റിനിർത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ളതെന്ന് ബിസിസിഐയിലെ ഉന്നതനെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ഇൻസൈഡ് സ്പോർട്ട്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘‘ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിൽനിന്ന് രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി എന്നിവരെ മാറ്റിനിർത്തിയത് സ്ഥിരമായിട്ടാണ്. ഭാവിയിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കു മുന്നോട്ടു പോയേ തീരൂ. 2024ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെ അണിനിരത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ആ ടീമിന് അനുയോജ്യരല്ല’ – ബിസിസിഐ ഉന്നതൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കു പിന്നാലെ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലും മൂവർക്കും ഇടം പിടിക്കാനായിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് അടുത്ത ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി യുവതാരങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ടീമിനെ ഒരുക്കാൻ സിലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചായി അഭ്യൂഹം പ്രചരിക്കുന്നത്.

ട്വന്റി20 ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായതും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പരമ്പരയിലും കോലിയും രോഹിത്തും രാഹുലും പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽക്കൂടി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ഉപനായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവാണ്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെയും ഹർഷൽ പട്ടേലിനെയുമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. പൃഥ്വി ഷാ, ജിതേഷ് ശർമ എന്നിവർ പകരമെത്തി.

ട്വന്റി20 ടീമിൽനിന്ന് രോഹിത്, കോലി, രാഹുൽ എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ടീം പ്രഖ്യാപിച്ച ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കെ.എൽ.രാഹുലും അക്ഷർ പട്ടേലും കുടുംബപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ടീമിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടും രോഹിത്, കോലി എന്നിവരുടെ ട്വന്റി20 ടീമിലെ അസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല.

അതേസമയം, ഏകദിന ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്ക് മതിയായ വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രോഹിത്തിനെയും കോലിയേയും ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കാത്തത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി20യിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്പെഷലിസ്റ്റുകളെ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് സിലക്ടർമാരുടെ തീരുമാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ട്വന്റി20 ടീമിലേക്കു പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര കളിക്കുന്ന ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് രോഹിത് ശർമയാണ്. വിരാട് കോലിയും ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Jay Shah stays silent on Virat Kohli, Rohit Sharma's absence from New Zealand T20Is as BCCI release gives no information