മുട്ടിക്കളയാൻ പന്തില്ല, ഇനി ‘ഇംഗ്ലിഷ് മോഡൽ’ അടി; കളം പിടിക്കുക ഹാർദിക്കും ‘പിള്ളേരും’?

‘ട്വന്റി 20യിൽ നോബോൾ എറിയുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. ഒരു മത്സരത്തിൽ 5 എണ്ണം എറിയുകയെന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല’ – ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20യിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റപ്പോൾ നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മാർദവമേതുമില്ലാതെ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെ പിഴവിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. ഗ്രൗണ്ടിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് ഒട്ടും ‘കൂൾ’ അല്ലാത്ത ക്യാപ്റ്റനാണ് ഹാർദിക്. ‘ഇതു ശരിയാണോ? ടീമിലെ ജൂനിയർ താരത്തെ ഇങ്ങനെയാണോ തിരുത്തേണ്ടത്?’ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അവരോട് ഒരുപക്ഷേ റിസൾട്ട് കാണിച്ച് മറുപടി പറയുന്നതിലാകും ഹാർദിക്കിനു താൽപര്യം. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിന് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടാം കളി തോറ്റ ചൂടൻ ക്യാപ്റ്റനേ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ‘അതു കഴിഞ്ഞില്ലേ, പഴയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ മത്സരത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ’ – ക്യാപ്റ്റനു വേണ്ട നേതൃഗുണങ്ങൾ ആർജിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ മുൻപ് അച്ചടക്കമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പഴികേട്ട ഹാർദിക്കിൽ കാണാം. അക്ഷർ പട്ടേലിന്റെ ഓൾറൗണ്ട് മികവിനെയും രണ്ടാം രാജ്യാന്തര മത്സരം മാത്രം കളിക്കുന്ന രാഹുൽ ത്രിപാഠി പുറത്തെടുത്ത പോരാട്ട വീര്യത്തെയും പ്രശംസിക്കാൻ മറക്കാതിരുന്ന ഹാർദിക്, താൻ ക്യാപ്റ്റൻസി ജോലിക്ക് പറ്റിയ ആളാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതു കൂടിയായി ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പര.

ഹാർദിക് നയിച്ച ടീമിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാലും പുത്തൻ ഊർജവും വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത മനോഭാവവുമെല്ലാം കാണാം. ‘അടിക്കാരും തടക്കാരും’ ഏറെയുള്ള ലോകചാംപ്യൻമാരായ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനേപ്പോലൊരു തോന്നൽ. 2007നു ശേഷം ട്വന്റി20 കിരീടം കിട്ടാക്കനിയായ ടീം ഇന്ത്യ ഈ ടീമുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമോ? അതോ സീനിയേഴ്സ് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഹാർദിക് തന്റെ ടീം അഴിച്ചെടുത്ത് പിന്നിൽ നിൽക്കുമോ? തൽക്കാലം ഹാർദിക്കിൽത്തന്നെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന് താൽപര്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ടീം. ഒരിക്കൽക്കൂടി മുതിർന്ന താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ.എൽ.രാഹുൽ എന്നിവരെ പുറത്തിരുത്തിയാണ് പാണ്ഡ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്വന്റി20 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൃഥ്വി ഷായുടെ തിരിച്ചുവരവാണ് പുതിയ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിലെ മുഖമുദ്ര.

∙ മോഡൽ ടീം

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ പരമ്പര വിജയിച്ച ടീമിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അണിനിരത്താവുന്ന മികച്ച ട്വന്റി20 ടീമായി മാറും. ബോളിങ് വിഭാഗത്തിലാണ് ബലക്കുറവുള്ളത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര പരുക്കു മാറി തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ അതിൽ വലിയ മാറ്റം വരും. അതിവേഗ പന്തുകളോടെ ആവേശം തീർക്കുന്ന ഉമ്രാൻ മാലിക് ടീമിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വൈവിധ്യം പകരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ റൺസ് വഴങ്ങാതെ എറിയാൻ അദ്ദേഹത്തെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. ഇടംകയ്യൻ പേസറായ അർഷ്ദീപ് സിങ് കൂടി അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്നാൽ മികച്ച ഒരു പേസർമാരുടെ നിര ഒത്തു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കൂടെ എറിയാനെത്തുന്നതോടെ നല്ല ബാലൻസ്ഡ് അറ്റാക്കാകും.

മുഹമ്മദ് സിറാജ്, വിരാട് കോലി, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ

സ്പിൻ, സ്പിൻ ഓൾറൗണ്ടർമാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആരോഗ്യപരമായ മത്സരത്തിന് ഇടയുള്ളത് ടീമിന്റെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കും. അക്ഷർ പട്ടേൽ സമീപകാലത്ത് പുറത്തെടുത്ത ബാറ്റിങ് മികവ്, പരുക്ക് മാറിയെത്തുന്ന രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയാകും. മൂന്നാമതായി വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ കൂടിയുണ്ട്.

യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിനോട് മത്സരിക്കാനുള്ളത് രവി ബിഷ്ണോയി ആകും. തുടർച്ചയായി അവഗണന നേരിടുന്ന ബിഷ്ണോയിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

∙ തിരിച്ചെത്തുമോ ആർആർവി?

രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ.എൽ.രാഹുൽ എന്നീ സീനിയർ താരങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ട്വന്റി20യിൽ കഴിവു തെളിയിച്ചവരുടെ പുത്തൻ നിരയെ കളത്തിലിറക്കാ‍ൻ സഹായിച്ചത്. ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ വർഷമായതിനാൽ 2023ൽ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ലോകകപ്പ് കഴിയും വരെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് രോഹിത് ശർമയെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

എന്നാൽ ട്വന്റി20യിൽ ഹാർദിക് തന്നെ തുടരുമോ? ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലും ഹാർദിക്കിനെത്തന്നെ ക്യാപ്റ്റനാക്കിയത് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചിന്തയും അതേ ലൈനിലാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മൂന്നു സീനിയർ താരങ്ങളും ട്വന്റി 20യിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ടീം ബാലൻസിലെ മേൽക്കൈ നഷ്ടമാകും. മൂന്നു പേരിൽ രണ്ടു പേരെങ്കിലും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും. വലിയ താരങ്ങളെ മാറ്റി ഫോമിലുള്ള താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമും മാറുമോ?

രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും, കെ.എൽ. രാഹുൽ

മാറുമെന്നാണ് നിലവിലെ സൂചന. അതിനുവേണ്ട ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ടീം മാനേജ്മെന്റ് പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പുതിയ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിലുമുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്ക് ഫോം ഔട്ടായ ജെയ്സൻ റോയിയെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതിന്റെ ഗുണം അവർക്ക് കിട്ടിയത് എല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലോ.

മറുവാദമായി ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് പരിചയ സമ്പത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം വിരാട് കോലി ജയിപ്പിച്ചപോലെ ആർക്കു സാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്?

∙ ഇനി യുവ നിരയുടെ കാലം?

ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനു പകരം, നിർഭയമായി കളിക്കുന്ന പൃഥ്വി ഷാ കൂടി എത്തിയാൽ തകർക്കും. രഞ്ജിയിൽ അസാമാന്യ പ്രകടനവുമായി കരുത്തു കാട്ടിയതോടെ ഷാ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ശുഭലക്ഷണമാകുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്. വൺ ഡൗണായി ദീപക് ഹൂഡ, സഞ്ജു സാംസൺ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി ആരെ വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാം.

നാലാം സ്ഥാനത്തിനു മാത്രം തർക്കമില്ല: സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ഉയർന്ന സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ ആങ്കറുടെ ജോലി സൂര്യ ഭംഗിയാക്കും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് അഞ്ചാമതായി വരാം. ഋഷഭ് പന്ത് ഇല്ലെങ്കിലും കീപ്പർമാരുടെ മത്സരത്തിന് എരിവു പകരാൻ ജിതേഷ് ശർമ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ സ്പിൻ ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ നിന്ന് ആരെ വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പേസർമാരിൽ അടുത്ത ഐപിഎലിനുശേഷം പുതിയ താരോദയങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല. ഈ യുവനിരയിൽനിന്ന് ഒരു ചാംപ്യൻ ടീമിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക അസാധ്യമല്ല.

∙ രോഹിത് ഇനിയും അവസരം അർഹിക്കുന്നോ?

ട്വന്റി20 മതിയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്യം. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഇടം നേടാനുള്ള പ്രകടനം സമീപ ഭാവിയിൽ രോഹിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടോ? കണക്കുകൾ പറയും ഇല്ലെന്ന്. ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഐപിഎലിലും ഹിറ്റ്മാന്റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് കാര്യമായി സംഭാവന ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി 4 ട്വന്റി20 സെഞ്ചറികൾ നേടിയിട്ടുള്ള, ഒരു കാലത്ത് ബോളർമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായിരുന്ന ഹിറ്റ്മാന്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ രോഹിത് ശർമ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രോഹിത്തിന്റെ ട്വന്റി20 കണക്കുകൾ ഒട്ടും ശോഭനമല്ല. പൂർണമായി ഫോം ഔട്ടാണ് രോഹിത്. ട്വന്റി20 കരിയർ ബാറ്റിങ് ശരാശരി 31.33ഉം സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 140ന് തൊട്ടുതാഴെയും നിൽക്കുന്ന രോഹിത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 135ൽ പോലും എത്തിക്കാനായില്ല. 2022ൽ 29 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 24.30 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 656 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്.

രോഹിത് ശർമ

ലോകകപ്പിലെ സെമിഫൈനൽ തോൽവിയിലും രോഹിത്തിന്റെ മോശം ഫോമിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ കാണാം. 6 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 116 റൺസാണ് നേട്ടം. ശരാശരി 19.33. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 106. നെതർലൻഡ്സിനെതിരെ ഫിഫ്റ്റി നേടിയ മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 135 കണ്ടത്. പോരാട്ടവീര്യം കെട്ടുപോയ മട്ടിലായിരുന്നു പലമത്സരത്തിലും രോഹിത്തിന്റെ ബാറ്റിങ്. തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഷോട്ടായ പുള്ളിൽ പോലും അദ്ദേഹം അനായാസം വിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് കാണാമായിരുന്നു.

ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ആർ.അശ്വിൻ, ദിനേഷ് കാർത്തിക് എന്നീ സീനിയേഴ്സിനെ അനായാസം ടീമിൽനിന്ന് വെളിയിൽ കളയാൻ സാധിച്ച ടീം മാനേജ്മെന്റിന് രോഹിത് കീറാമുട്ടിയാകുമോയെന്ന് കണ്ടറിയണം.

∙ രാഹുലും കണക്കാ...

രോഹിത് – രാഹുൽ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ലോകകപ്പിലെ പല മത്സരങ്ങളിലും പന്തുകൾ ‘തിന്നു തീർത്തത്’. മുട്ടിത്തുടങ്ങി എങ്ങുമെത്താതെ ഔട്ടാകുന്ന പതിവുണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യ സെമി കണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ കിണഞ്ഞ് പണിയെടുത്തതു കൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ആകെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വലിയ ടീം പാക്കിസ്ഥാൻ മാത്രമായിരുന്നു.

കെ.എൽ. രാഹുൽ

ഒട്ടും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാതെ ബാറ്റ് ചെയ്ത കെ.എൽ.രാഹുലിന് ലോകകപ്പിൽ 128 റൺസാണ് 6 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് നേടാനായത്. ശരാശരി 21.33. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 120.75. കഴിഞ്ഞ വർഷം കളിച്ചത് 16 ഇന്നിങ്സുകൾ. നേടിയത് 434 റൺസ്. ശരാശരി 28.93. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 126.53. ഒരു മുൻനിര ബാറ്ററിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രകടനമല്ല ഇത്. ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള വലിയൊരു യുവനിരയുള്ളപ്പോഴാണ് ഫോമില്ലാത്ത രാഹുലിനെ വീണ്ടും ആ ജോലി ഏൽപിക്കുന്നത്.

∙ ഭേദം കോലി തന്നെ

പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എന്നു പൂർണമായി പറയാനാകില്ലെങ്കിലും സീനിയേഴ്സിൽ ശരീര ഭാഷകൊണ്ടും പ്രസരിപ്പുകൊണ്ടും പ്രകടനം കൊണ്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് വിരാട് കോലി തന്നെയാണ്. കോലിക്കായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ബാർ വളരെ ഉയരത്തിലായതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പ്രകടനങ്ങളും വേണ്ടവിധം പരിഗണിക്കാതെ പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രകടനം നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാകും. 20 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 781 റൺസാണ് വിരാടിന്റെ നേട്ടം. ശരാശരി 55.79. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 138.

ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിച്ച ഇന്നിങ്സ് ചില്ലിട്ടു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണല്ലോ. ലോകകപ്പിൽ 296 റൺസ് നേടി കോലിയായിരുന്നു ടോപ് സ്കോറർ. ശരാശരി 98. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 136. എന്നാൽ നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ റൺ നിരക്ക് ഉയർത്താൻ ഈയിടെ കോലിക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് മധ്യനിരയ്ക്ക് സമ്മർദമേറ്റുന്നു. ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ അലക്സ് ഹെയ്‌ൽസും ജോസ് ബട്‌ലറും അറഞ്ചം പുറഞ്ചം ഇന്ത്യയെ തകർത്ത മത്സരത്തിൽ വിരാട് നേടിയത് 40 പന്തിൽ 50 റൺസായിരുന്നു.

English Summary: New Face Of Indian T20 Team Under Hardik Pandya's Captaincy And Its Future