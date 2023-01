‘സൂര്യയേക്കാൾ അർഹൻ സർഫറാസ് ഖാൻ’: ടെസ്റ്റ് ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ വിവാദം

മുംബൈ ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിവാദം. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന യുവതാരം സർഫറാസ് ഖാന് അവസരം നിഷേധിച്ചതാണ് വിവാദമായത്. സർഫറാസ് ഖാനെ തഴഞ്ഞ് സൂര്യകുമാർ യാദവിന് അവസരം നൽകിയത്, രഞ്ജി ട്രോഫിയെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്ന് ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നാഗ്പുർ (ഫെബ്രുവരി 9 മുതൽ 13 വരെ), ഡൽഹി (ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ 21 വരെ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അപകടത്തിൽ സാരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്‍ ഋഷഭ് പന്തിനു പകരം ജാർഖണ്ഡ് താരം ഇഷാൻ കിഷനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ, സർഫറാസ് ഖാനെ തഴഞ്ഞ് സൂര്യകുമാറിന് അവസരം നൽകിയതിനെയാണ് ആരാധകർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ പകരക്കാരന്റെ റോളിൽ സൂര്യ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം.

രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മുംബൈയ്ക്കായി മിന്നുന്ന ഫോമിലാണ് സർഫറാസ് ഖാന്റെ ബാറ്റിങ്. രണ്ട് സെഞ്ചറിയും ഒരു അർധസെഞ്ചറിയും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് നേടിയത് 431 റൺസ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആറു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 122.75 ശരാശരിയിൽ 982 റൺസും സർഫറാസ് ഖാൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. ആ സീസണിൽ നാലു സെഞ്ചറിയും നേടി. ഫോം പരിഗണിച്ചാൽ സൂര്യകുമാർ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരേക്കാൾ ടീമിൽ ഇടം അർഹിക്കുന്നത് സർഫറാസ് ഖാനാണെന്ന് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സർഫറാസ് ഖാനെ തഴഞ്ഞത് ന്യായമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയും രംഗത്തെത്തി. ഇതിൽ കൂടുതൽ സർഫറാസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഭോഗ്‍ലെയുടെ ചോദ്യം. ‘‘ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന സർഫറാസ് ഖാനെ സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത തീരുമാനമാണിത്. അദ്ദേഹം ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ആർക്കുമാകില്ല’ – ഭോഗ്‍ലെ കുറിച്ചു.

