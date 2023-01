കാര്യവട്ടത്ത് പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ജു ബെംഗളൂരുവിൽ; പരുക്കിനെതിരെ പോരാട്ടം!

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാര്യവട്ടത്ത് മറ്റൊരു ക്രിക്കറ്റ് പോരിന് അരങ്ങുണരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സൂപ്പർതാരം സഞ്ജു സാംസൺ ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ (എൻസിഎ) പരുക്കിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കിടെ പരുക്കേറ്റ് ടീമിനു പുറത്തായ സഞ്ജുവിനെ, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സഞ്ജുവിന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ ഇടിച്ചു വീണാണ് കാൽമുട്ടിന് പരുക്കേറ്റത്. പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെങ്കിലും ചതവും നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടായതോടെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ചികിത്സയും വിശ്രമവും നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. എൻസിഎയിൽ ഫിസിയോ തെറപ്പിയും വ്യായാമങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. മൂന്നാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം വേണം. ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്ത ശേഷമേ സഞ്ജു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങൂ.

ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരാംഗമായി വരുന്നതിനിടെയാണ് പരുക്ക് വില്ലനായി എത്തിയത്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ സഞ്ജുവിനു പകരം ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ജിതേഷ് ശർമയെ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി നിലനിർത്തിയാണ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Where Is Injured Sanju Samson Now?