തിരുവനന്തപുരം ∙ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ ശ്രീലങ്ക നീറിയെരിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നു പറന്നുയർന്ന വിമാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇന്ധനം പകർന്നത് തൊട്ടയൽപ്പക്കത്തെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളമായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ട്വന്റി20, ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞ ലങ്കൻ ടീം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്തിമ പോരിനിറങ്ങുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നാട്ടിലേക്കു പറക്കാൻ ഇന്ധനമാകുന്ന ആശ്വാസ ജയമാണ്.

ഇന്ത്യയ്ക്കിത് പരമ്പര നേട്ടത്തിന് അലങ്കാരമായി വിജയച്ചിലങ്ക കെട്ടാനുള്ള അവസരമാണ്. ഒപ്പം ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുൻപ് വിജയകരമായൊരു ടീം ഫോർമുല രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരവും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതലാണ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരം. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ഹോട്സ്റ്റാറിലും തൽസമയം കാണാം. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ത്യ

ആരാധകർ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നത് രോഹിത് ശർമയുടെയും കോലിയുടെയും സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെയും ബാറ്റിങ് ഉത്സവമാണ്. മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള രോഹിത്തും കാര്യമായ സ്കോർ ചെയ്യാനാവാത്ത കോലിയും സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20യിൽ തുടക്കത്തിലേ പുറത്തായി. അന്ന് അർധ സെഞ്ചറിയുമായി കളം നിറഞ്ഞ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിലും കളത്തിന് പുറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ആരാധകരുടെ ‘സ്കൈ’ ഇന്ന് കളിക്കുമോ എന്നതാണ് വലിയ ആകാംക്ഷ. ഓപ്പണിങ് മുതൽ സ്പിൻ ആക്രമണത്തിൽ വരെ മാറി മാറി പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യ. ഓപ്പണിങിൽ രോഹിത്തിന് ചേർന്നൊരു പങ്കാളിയെ തേടിയുള്ള പരീക്ഷണം ശുഭ്മൻ ഗില്ലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഗിൽ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിലും നന്നായി കളിക്കുകയും ചെയ്തു.

മധ്യനിരയിൽ കോലിക്കു പിന്നാലെ എത്തുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യരും കെ.എൽ.രാഹുലും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ലങ്കൻ ബോളർമാരിൽ നിന്നു വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നേരിട്ടിട്ടുമില്ല. പേസർമാരെ തുണയ്ക്കാറുള്ള കാര്യവട്ടത്തെ പിച്ചിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കൊപ്പം മുഹമ്മദ് സിറാജും ഉമ്രാൻ മാലിക്കും തുടർന്നേക്കും. കൂട്ടിന് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും.

∙ ലങ്കൻ പുതുവീര്യം

വലിയ താരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നതാണ് ലങ്കയുടെ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും. പേരെടുത്തവരുടെ വൻനിരയ്ക്കു ശേഷം വന്ന പുതുനിരയുടെ പോരാട്ട വീര്യമാണ് അവരുടേത്. കഴി‍ഞ്ഞ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ചാംപ്യൻമാരായതും കരുത്തരായ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര വിജയവും ആ വീര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ട്വന്റി20, ഏകദിന പരമ്പരകളിലെ അഞ്ചിൽ നാലു മത്സരത്തിലും തോറ്റുപോയെങ്കിലും ഒന്നിലും ദയനീയമായി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നില്ല ലങ്ക. ബോളു കൊണ്ടും ബാറ്റു കൊണ്ടും വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ അവർക്കായി.

∙ ടിക്കറ്റ് വിൽപന എങ്ങുമെത്തിയില്ല!

മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ വിറ്റുപോയത് ആറായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രം. നാൽപതിനായിരത്തോളം ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ളത്. വിൽപനയ്ക്കുള്ളതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നു ടിക്കറ്റുകൾ പോലും വിറ്റു പോകാത്തത് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സര ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ്. കോംപ്ലിമെന്ററി ടിക്കറ്റുകളിലൂടെ കൂടുതൽപ്പേർ എത്തിയാലും ഗാലറി നിറയില്ല.

ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്ക് കാണികൾ പൊതുവെ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയേറെ തണുത്ത പ്രതികരണത്തിനു മറ്റു കാരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെതിരെ കായിക മന്ത്രി വി.അബ്ദു റഹിമാൻ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദവും തുടക്കം മുതലേ തിരിച്ചടിയായി. സർക്കാർ വിനോദ നികുതി ഉയർത്തിയതോടെ മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന പ്രചാരണവും നടന്നു.

