പന്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വൈകും; ഈ വർഷം പൂർണമായും നഷ്ടമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യു ക്രിക്കറ്റ് താരം ഋഷഭ് പന്തിന് ഈ വർഷം കളത്തിലിറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സൂചന. ‘ക്രിക്ഇൻഫോ’യാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ, ഐപിഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളെല്ലാം പന്തിനു നഷ്ടമാകും. ഡിസംബർ 30നു നടന്ന കാറപകടത്തിൽ പന്തിന്റെ കാൽമുട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു ലിഗ്‌മെന്റുകൾക്കും കാര്യമായ പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുനർനിർമിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ശരിയാക്കാൻ ആറാഴ്ചകൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തും.

പരുക്കിന്റെ ഗൗരവവും തുടർ ശസ്ത്രക്രിയകളും കാരണം ആറു മാസത്തേക്ക് പന്തിന് കളത്തിലിറങ്ങാനാകില്ലെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഫലത്തിൽ ഈ വർഷം നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്ത് ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാനാകുമോ എന്നും സംശയമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ – നവംബർ മാസങ്ങളിലായാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്.

ഡിസംബർ 30ന് പുലർച്ചെ റൂർക്കിയിൽനിന്ന് കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാനായി ഡൽഹിയിലേക്ക് കാറിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഋഷഭ് പന്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ താരം ഉറങ്ങിപ്പോയതോടെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചുമറിയുകയായിരുന്നു. തീപിടിച്ച കാറിൽനിന്ന് വഴിയേ പോയവരാണ് പന്തിനെ രക്ഷിച്ചത്. ഡെറാഡൂണിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പന്തിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യോമമാർഗം മുംബൈയിലെത്തിച്ചിരുന്നു.

ഡിസംബറിൽ ബംഗ്ലദേശിലേക്ക് ഇന്ത്യ നടത്തിയ പര്യടനത്തിലാണ് പന്ത് ഒടുവിൽ കളിച്ചത്. തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽനിന്ന് പന്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പര, ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര എന്നിവയ്ക്കുള്ള ടീമിലും പന്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഐപിഎലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നായകൻ കൂടിയായ പന്തിന്, ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎലും പൂർണമായും നഷ്ടമാകും. ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കടന്നാൽ ഈ മാസം ജൂണിൽ നടക്കേണ്ട ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലും പന്തിന് നഷ്ടമാകും.

പന്തിന്റെ പരുക്കിന്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് ഇഷാൻ കിഷൻ, കെ.എസ്.ഭരത് എന്നിവരെ സിലക്ടർമാർ ഓസീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇവർ തമ്മിലാണ് മത്സരം.

English Summary: Rishabh Pant Likely To Be Out Of Action For Most Of 2023: Report