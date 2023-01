കഴുത്തു മുതൽ ശരീരത്തിലാകെ ഇരുപതോളം ടാറ്റൂ; ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ‘ടാറ്റൂ സ്റ്റാർ’!

സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ കാണുമ്പോൾ ആരും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൈകളിലാകെ നിറയുന്ന ടാറ്റൂവിലേക്കാണ്. കായിക താരങ്ങളുടെ ടാറ്റൂ പ്രേമം സാധാരണമാണെങ്കിലും അസാധാരണമായ വിധം ടാറ്റൂവിനെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പതിപ്പിച്ച താരമാണ് ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ‘സ്കൈ’. സൂര്യ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് ഇരുപതോളം ടാറ്റൂവാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്.

കഴുത്തിനു പിന്നിൽ തുടങ്ങുന്നു ടാറ്റൂ പരമ്പര. വലംകൈയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അച്ഛൻ അശോക് കുമാർ യാദവിന്റെയും അമ്മ സ്വപ്നയുടെയും ചിത്രമാണ്. അതിനു താഴെ ഇരുവരുടെയും പേര്. നെഞ്ചിലെ പരമ്പരാഗതമായ മവോറി ടാറ്റൂവിനു താഴെ ഹൃദയത്തിനു മുകളിൽ ജീവിത സഖിയായ ദേവിഷയുടെ പേരാണ് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജീവിതപാഠങ്ങളായ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളുമാണ് മറ്റ് ടാറ്റൂകളിൽ. Life is what you make it എന്ന് ഇടം കയ്യിലും Take one step at a time എന്ന് ഇടതു കാൽപാദത്തിലും പച്ചകുത്തിയിരിക്കുന്നു. Love, pride, Respect, Faith തുടങ്ങിയ വാക്കുകളും പല വലിപ്പത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ടാറ്റൂകളായുണ്ട്.

