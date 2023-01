കാര്യവട്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ സർവാധിപത്യം, തകർന്നടിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്ക- ചിത്രങ്ങൾ

317 റൺസിനാണ് മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ തകര്‍ത്തത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 390 റൺസെടുത്തു. 110 പന്തുകൾ നേരിട്ട വിരാട് കോലി 166 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. യുവതാരം ശുഭ്മൻ ഗിലും സെഞ്ചറി തികച്ചു. 97 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 116 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ലങ്കയെ 73 റൺസിനു പുറത്താക്കിയാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ റൺ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നേടിയത്; 317 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ജയം. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ 300 റൺസിന് മുകളിലുള്ള ഏക വിജയം കൂടിയാണിത്.

കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിലെത്തിയ ആരാധകര്‍. ചിത്രം∙ മനോരമ

മറ്റു വലിയ വിജയങ്ങൾ

290 റൺസ്: ന്യൂസീലൻ‌ഡ്– അയർലൻഡിനെതിരെ, 2008

275 റൺസ്: ഓസ്ട്രേലിയ– അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ, 2015

272 റൺസ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക– സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ, 2010

ഗാലറിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗം. ചിത്രം∙ മനോരമ

സച്ചിനെ മറികടന്ന് കോലി

ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ‌ മണ്ണിലെ 21–ാം സെഞ്ചറിയാണ് കോലി ഇന്നലെ നേടിയത്. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഏകദിന സെഞ്ചറികളെന്ന നേട്ടത്തിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെ (20) മറികടന്നു. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ പത്താം ഏകദിന സെഞ്ചറി സ്വന്തമാക്കിയ കോലി, ഒരു ടീമിനെതിരെ കൂടുതൽ സെഞ്ചറികളെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. മറികടന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കതിരെ 9 സെഞ്ചറികൾ നേടിയ സച്ചിനെ. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ കോലിയും 9 സെഞ്ചറികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

സെഞ്ചറി നേടിയ വിരാട് കോലിയുടെ ആഹ്ലാദം. ചിത്രം∙ മനോരമ

കോലി ഇനി 5

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ടോപ് സ്കോറർമാരുടെ പട്ടികയിൽ കോലി ഇനി അഞ്ചാമൻ. ഇന്നലെ 62 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ താരം മഹേള ജയവർധനയെ മറികടന്നു.

മത്സരശേഷം ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റന്‍ ശനകയ്ക്കു ഷെയ്ക് ഹാൻഡ് നൽകുന്ന വിരാട് കോലി. ചിത്രം∙ മനോരമ

ഏകദിനത്തിൽ കൂടുതൽ റൺസ്



സച്ചിൻ തെൻഡു‍ൽക്കർ : 18426 റൺസ്



കുമാർ സംഗക്കാര: 14234

റിക്കി പോണ്ടിങ്: 13704

സനത് ജയസൂര്യ: 13430

വിരാട് കോലി: 12754

സെഞ്ചറി നേടിയ വിരാട് കോലിയുടെ ആഹ്ലാദം. ചിത്രം∙ മനോരമ

പവർഫുൾ സിറാജ് @23

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ പവർപ്ലേ ഓവറിൽ ഏകദിനത്തിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ബോളർ മുഹമ്മദ് സിറാജാണ്. 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 23 വിക്കറ്റുകൾ‌. ഇക്കോണമി: 3.9

വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. ചിത്രം∙ മനോരമ

ഗില്ലാടി @20

കരിയറിലെ ആദ്യ 20 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററെന്ന റെക്കോർഡ് ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന് സ്വന്തമായി. 18 ഇന്നിങ്സുകളിൽ‌ മാത്രം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി ഗിൽ നേടിയത് 894 റൺസ്. മറികടന്നത് 847 റൺസെടുത്ത വിരാട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡ്.

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ സെഞ്ചറി നേടിയ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെ ആഹ്ലാദം. ചിത്രം∙ മനോരമ

ശ്രീലങ്കയുടെ മോശം സ്കോർ

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഏകദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ ഏറ്റവും മോശം സ്കോറാണ് ഇന്നലെ നേടിയ 73 റൺസ്. 1984ലും 2013ലും നേടിയ 96 റൺസായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപത്തെ ചെറിയ സ്കോർ.

മത്സരത്തിനിടെ വിരാട് കോലിക്കു സമീപത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ആരാധകൻ. ചിത്രം∙ മനോരമ

കോലിയുടെ ‌ജനുവരി 15

ജനുവരി 15 എന്ന തീയതിക്ക് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കാമുകനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരാട് കോ‌ലിയാണ്. ആ ദിവസം കോലി കുറിക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യാന്തര സെഞ്ചറിയായിരുന്നു ഇന്നലെ പിറന്നത്. മൂന്നെണ്ണം ഏകദിനത്തിലും ഒരെണ്ണം ടെസ്റ്റിലും. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിനിടെയായിരുന്നു എല്ലാം. 2017 ജനുവരി 15ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഏകദിനത്തിലും (102) 2018ൽ ടെസ്റ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെയും (153) 2019ൽ ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിക്കെതിരെയും (104) ആയിരുന്നു കോലിയുടെ മുൻപത്തെ ജനുവരി 15 സെഞ്ചറികൾ.

മുഹമ്മദ് സിറാജ്

English Summary: India beat Sri Lanka in the third ODI